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        Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 95'inci yıl dönümü kutlandı

        Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 95'inci yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 16:56 Güncelleme: 06.03.2025 - 17:02
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        Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 95'inci yıl dönümü kutlandı
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        Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 95’inci yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

        Antalya Valisi Hulusi Şahin, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programın açılışında, Atatürk’ün milletine duyduğu bağlılığı ve özverili mücadelesini vurgulayarak, gençlerin onu derinlemesine anlaması gerektiğini söyledi.

        Atatürk’ün hayatı boyunca milletine hizmet ettiğini belirten Şahin, "Onu hiç unutmamak gerekir. Bugün Antalya özelinde Atatürk’ü anıyoruz. Her fırsatta analım. Milletimize, memleketimize hizmet eden, emek veren herkese hak ettiği değeri gösterelim. Atatürk’ün Antalya’ya gelişi kutlu olsun." dedi.

        Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise Antalya’nın Atatürk için yalnızca bir doğa harikası değil, aynı zamanda cumhuriyetin ışığını taşıyan bir kent olduğunu ifade etti.

        Halkın güvenini boşa çıkarmadan, verdikleri sözleri tutmak için kararlılıkla çalıştıklarını dile getiren Böcek, "Azimle ve gururla çıktığımız bu yolda bıkmadan, yorulmadan, cumhuriyetimize ve Ata'mıza, değerlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

        Öğrenciler ve öğretmenler tarafından hazırlanan "Gazi Aramızda" isimli gösterinin sunulduğu programda daha sonra Atatürk'ün Antalya'ya gelişi konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Programa milletvekillerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda protokol üyesi, kurum ve kuruluşların temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

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