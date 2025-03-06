Antalya'da "Öncü Kadınlar" resim sergisi açıldı

Antalya'da bu yıl ikincisi düzenlenen "Öncü Kadınlar" resim sergisi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında sanatseverlerle buluşturuldu.

Küratörlüğünü Ayşe Özmak Mercan'ın üstlendiği ve 33 eserin yer aldığı sergi, Tekelioğlu İl Halk Kütüphanesi'nde ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Mercan Sanat Topluluğunca çizilen portre resimler, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Topluluk yöneticisi Mercan, burada yaptığı konuşmada, başarılı kadınları hatırlatmak adına sergiyi açtıklarını söyledi.

Sanatçıların eserlerini bu düşünceyle ortaya koyduğunu dile getiren Mercan, "Geçen yıl ilkini düzenlediğimiz sergiyi, bu yıl daha da büyüterek devam ettiriyoruz. Amacımız, topluma, özellikle de gençlere ve çocuklara bu değerli kadınları tanıtmak. Eserlerimizde, döneminde öncülük yaptıklarını düşündüğümüz kişileri ele aldık. İçlerinde, zamanında hak ettikleri değeri görememiş, unutulmaya yüz tutmuş kadınlar da var. Zorluklara rağmen güzel işler başaran kadınları hatırlatmak ve onları unutmadığımızı bu sergiyle göstermek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Sergi, 21 Mart'a kadar gezilebilecek.