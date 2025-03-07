Antalya Devlet Opera ve Balesi sezonun son "Paquita" ve "Bir Yaz Gecesi Rüyası"nı sahneleyecek Antalya Devlet Opera ve Balesinin (DOB) "Paquita" ve "Bir Yaz Gecesi Rüyası" bale eseri, sezonun son temsiliyle Antalyalı sanatseverlerle buluşacak.

Anadolu Ajansı Giriş: 07.03.2025 - 12:56 Güncelleme: 07.03.2025 - 13:03 facebook

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