Vali Şahin'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Antalya Valisi Hulusi Şahin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Şahin, mesajında, kadının toplumun aynası olduğunu ve bir toplumda kadın ne kadar değerliyse toplumun da o kadar değerli olduğunu belirtti.

Kadınların toplumun gelişimi ve kalkınmasındaki önemini vurgulayan Şahin, Cumhuriyetin kurucu önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Bir toplum, ancak kadınlar ve erkekler yan yana yürüdükçe gelişebilir." sözlerini anımsattı.

Şahin, şanlı tarihin altın sayfalarının yazılmasında kadınların da emeği, katkısı ve dokunuşu bulunduğuna dikkati çekerek, şu ifadelere yer verdi:

"Kadınlarımız yüzyıllar boyunca bu toprakların hikayesini cesaret ve bilgelikle ördüler. Yüzyıllar boyunca olduğu gibi, bugün de kadınlarımız, bilimde, sanatta, ekonomide, her alanda yükselen Türkiye'nin yapı taşlarını örüyor. Tarımdan uzay teknolojisine, siyasetten sanata, ticaretten teknolojiye, eğitimden sağlığa, spora kadar, hemen her alanda, tarihteki atalarının izinden giderek 'Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını aralıyor."

Tarih boyunca baş tacı edilen kadınların bugün türlü etkilerle, şiddetin, eşitsizliğin ve haksızlığın gölgesinde mücadele etmek zorunda kaldığını aktaran Şahin, bu konuda devletin kadınların önündeki tüm engelleri kaldırmak, eşitliği hukukla, adaleti hizmetle taçlandırmak için kararlılıkla çalıştığını ifade etti.

Vali Şahin, ufukları karartan şiddet perdesinin hukukun, eğitimin ve toplumsal dayanışmanın gücüyle yırtılıp atılacağını, kadın ve erkeğin el ele vererek, yan yana yürüyecek güzel yarınların tekrar tesis edileceğini belirtti.

Vali Şahin, bu inançla şehit ve gazi yakını kadınlar başta olmak üzere, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.