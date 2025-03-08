Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Vali Şahin'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

        Antalya Valisi Hulusi Şahin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 10:07 Güncelleme: 08.03.2025 - 10:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vali Şahin'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
        ABONE OL

        Antalya Valisi Hulusi Şahin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Şahin, mesajında, kadının toplumun aynası olduğunu ve bir toplumda kadın ne kadar değerliyse toplumun da o kadar değerli olduğunu belirtti.

        Kadınların toplumun gelişimi ve kalkınmasındaki önemini vurgulayan Şahin, Cumhuriyetin kurucu önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Bir toplum, ancak kadınlar ve erkekler yan yana yürüdükçe gelişebilir." sözlerini anımsattı.

        Şahin, şanlı tarihin altın sayfalarının yazılmasında kadınların da emeği, katkısı ve dokunuşu bulunduğuna dikkati çekerek, şu ifadelere yer verdi:

        "Kadınlarımız yüzyıllar boyunca bu toprakların hikayesini cesaret ve bilgelikle ördüler. Yüzyıllar boyunca olduğu gibi, bugün de kadınlarımız, bilimde, sanatta, ekonomide, her alanda yükselen Türkiye'nin yapı taşlarını örüyor. Tarımdan uzay teknolojisine, siyasetten sanata, ticaretten teknolojiye, eğitimden sağlığa, spora kadar, hemen her alanda, tarihteki atalarının izinden giderek 'Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını aralıyor."

        Tarih boyunca baş tacı edilen kadınların bugün türlü etkilerle, şiddetin, eşitsizliğin ve haksızlığın gölgesinde mücadele etmek zorunda kaldığını aktaran Şahin, bu konuda devletin kadınların önündeki tüm engelleri kaldırmak, eşitliği hukukla, adaleti hizmetle taçlandırmak için kararlılıkla çalıştığını ifade etti.

        Vali Şahin, ufukları karartan şiddet perdesinin hukukun, eğitimin ve toplumsal dayanışmanın gücüyle yırtılıp atılacağını, kadın ve erkeğin el ele vererek, yan yana yürüyecek güzel yarınların tekrar tesis edileceğini belirtti.

        Vali Şahin, bu inançla şehit ve gazi yakını kadınlar başta olmak üzere, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kayınpederi, kayınvalidesi ve komşusunu öldürdü! Şaşırtan savunma!
        Kayınpederi, kayınvalidesi ve komşusunu öldürdü! Şaşırtan savunma!
        İbrahim 5 yaşındaydı... Öldüren merak!
        İbrahim 5 yaşındaydı... Öldüren merak!
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        Kadınlar için çalışma rehberi
        Kadınlar için çalışma rehberi
        115 yılda eşitsizliğin verileri
        115 yılda eşitsizliğin verileri
        Dünya kadınlarının eşitlik yolu: 8 Mart'ın tarihçesi
        Dünya kadınlarının eşitlik yolu: 8 Mart'ın tarihçesi
        İsrail askerleri camiyi ateşe verdi
        İsrail askerleri camiyi ateşe verdi
        Baba ile oğlunu Zap suyu ayırdı!
        Baba ile oğlunu Zap suyu ayırdı!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Biri 500, diğeri 5 bin lira! Peki aradaki fark ne?
        Biri 500, diğeri 5 bin lira! Peki aradaki fark ne?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Ramazan sofralarının vazgeçilmez lezzetleri!
        Ramazan sofralarının vazgeçilmez lezzetleri!
        Nerede o eski Oscar'lar!
        Nerede o eski Oscar'lar!
        En iyi 5 hayaletli ev filmi
        En iyi 5 hayaletli ev filmi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sıcaklıklar yükseliyor... Bahar yüzünü gösteriyor!
        Sıcaklıklar yükseliyor... Bahar yüzünü gösteriyor!
        Trudeau: Ben bir siyonistim
        Trudeau: Ben bir siyonistim
        Son iddia çığlık terapisi
        Son iddia çığlık terapisi
        Ahmed Şara: Bazı devrik rejim kalıntıları Suriye'yi test etmek istedi
        Ahmed Şara: Bazı devrik rejim kalıntıları Suriye'yi test etmek istedi

        Benzer Haberler

        Antalya'da balık avlamak için denize giren kişi boğuldu
        Antalya'da balık avlamak için denize giren kişi boğuldu
        Tahta ve tomruklar yola saçıldı; şoför aldırmadan devam etti
        Tahta ve tomruklar yola saçıldı; şoför aldırmadan devam etti
        'Öğrencisinin kolunu morartıp, karnına ayağıyla bastı' iddiasına inceleme
        'Öğrencisinin kolunu morartıp, karnına ayağıyla bastı' iddiasına inceleme
        Antalya'da yıkılma tehlikesiyle mühürlenen binadan tahliye edilenler, eşyal...
        Antalya'da yıkılma tehlikesiyle mühürlenen binadan tahliye edilenler, eşyal...
        ASKON Antalya Şubesi heyeti, KKTC'de ticari işbirlikler için temaslarda bul...
        ASKON Antalya Şubesi heyeti, KKTC'de ticari işbirlikler için temaslarda bul...
        Topraksız tarımla çilek üreterek kendi işlerinin patronu oldular
        Topraksız tarımla çilek üreterek kendi işlerinin patronu oldular