Futbolu bırakıp bocceye geçen çiftçi ailenin çocuğu milli takıma seçildi

SİNAN ÖZMÜŞ - Antalya'nın Elmalı ilçesinde futbol oynarken bocce sporuyla tanışan çiftçi ailenin çocuğu Yusuf Utku Gözenbaş, elde ettiği başarılarla Bocce Milli Takımı'na girmeyi başardı.

Çiftçilikle uğraşan Gözanbaş ailesinin en büyük evladı 16 yaşındaki Yusuf Utku Gözenbaş, ilköğretim eğitimi sırasında okul takımında futbol oynarken bocce ile tanıştı.

Öğretmenlerinin boccedeki yeteneğini görerek, bu spora yönelmesini tavsiye ettiği Yusuf Utku, kısa sürede başarılar elde etti.

- "İlk başlarda Bocce'yi hiç beğenmedim

Milli takıma çağrılan 16 yaşındaki sporcu, AA muhabirine, ilköğretimde futbol oynarken, bocce oynayan öğretmenlerinin tavsiyesiyle bu sporu tanıdığını belirtti.

Antrenmanların ardından okullar arası yarışmalara katıldıklarını belirten milli sporcu, "İlk başlarda bocceyi hiç beğenmedim. Sonra nedense güzel gelmeye başladı. Turnuvalara gidip dereceler elde etmeye başlayınca 'Bunu yaparım' dedim." dedi.

Bocce sayesinde girdiği Kumluca Spor Lisesi'nde eğitim hayatına devam ederken okulu bıraktığını anlatan milli sporcu, bu dönemde Elmalı ilçesinde babasının yanında çiftçilik yaptığını anlattı.

Her gün sabah 06.00'da kalkıp gün boyu çiftlik işleriyle uğraştığını ifade eden Yusuf Utku, "Okula gitmek sonradan daha güzel göründü. Çalışmak zor geldi." diye konuştu.

Yusuf Utku, Bocce Milli Takım Antrenörü Yağmur Uzun ile görüşerek bocceyi bırakmadığını, okula geri dönmek istediğini anlattığını kaydederek, "Turnuvada başarı elde edince milli takıma girdim. Bu sayede okula da geri döndüm." ifadelerini kullandı.

Milli takım kampının kendisi için çok güzel bir deneyim olduğunu dile getiren milli sporcu, bundan sonraki hedefinin her turnuvada derece elde ederek Avrupa ve Dünya şampiyonalarına katılmak olduğunu aktardı.

- "Milli sporcu olmasından dolayı gururluyuz"

Elmalı'nın Geçit Mahallesi'nde çiftçilik yapan baba Ramazan Gözenbaş ise boccenin henüz çok tanınan bir spor olmamasından dolayı oğlunun bu spora başlamasına ilk önce sıcak bakmadığını söyledi.

Futbol oynayan çocuğunun bocceye olan ilgisini "Hevesi gelir geçer" diye düşündüğünü ifade eden Gözenbaş, "Turnuvalara, maçlara gitmeye başladı. Yükselişe geçti. Sonrada milli sporcu olduğu haberini aldık. Milli sporcu olmasından dolayı gururluyuz. Bu duruma geleceği, bu pozisyona çıkacağı aklımın ucundan geçmiyordu. Şimdi milli sporcu olunca tabii ki bir heyecan var. Biz de bocceyi sevmeye başladık." şeklinde konuştu.

Bocce Milli Takımı Antrenörü Yağmur Uzun da sporcusu Yusuf Utku Gözenbaş'ın futbol branşında başarılı bir sporcuyken bocceye geçtiğini belirtti.

Milli sporcunun kısa sürede boccedeki yeteneğinin keşfedildiğini belirten Uzun, "İlk etapta kendisi çok fazla sevmedi. Ama ilerleyen zamanlarda o da yeteneğinin farkına vardı." dedi.

Antrenör Uzun, sporcunun 2023 Türkiye Bocce Petank Şampiyonası Yıldız Erkekler üçlü takımlar Türkiye birinciliği, 2024 Türkiye Petank Yıldızlar Şampiyonası Altın Nokta birinciliği dereceleri aldığını kaydetti.

Uzun, milli sporcunun önceki yıllarda Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandığını, ancak yaşının küçük olmasından dolayı gidemediğini sözlerine ekledi.