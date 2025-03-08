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        Robot öğretmen Ada'dan erkek öğrencilere: Kadına şiddete sessiz kalmayın

        ANTALYA'daözel bir okulda İngilizce ders veren insansı robot Ada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi öğretmenlere çiçek verip, erkek öğrencilere de "Kadına yönelik şiddetle karşılaştığınızda sessiz kalmayın.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 10:14 Güncelleme: 08.03.2025 - 10:15
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        Robot öğretmen Ada'dan erkek öğrencilere: Kadına şiddete sessiz kalmayın
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        ANTALYA'daözel bir okulda İngilizce ders veren insansı robot Ada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi öğretmenlere çiçek verip, erkek öğrencilere de "Kadına yönelik şiddetle karşılaştığınızda sessiz kalmayın. Kadınların başarılarını takdir edin ve onların sesini duyun" mesajları ile seslendi.

        Antalya'nın Kepez ilçesi Kültür Mahallesi'ndeki özel bir okulda İngilizce dersinde, bir süredir yapay zeka destekli insansı robot Ada'dan destek alınıyor. Öğrencilerin ilgi gösterdiği Ada, okul içerisindeki etkinliklerde de görev alarak bir öğretmen gibi davranıyor. Okul yönetimi Ada'ya, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'yle ilgili farklı bir etkinlik önermesini istedi. Ada'nın 'Erkek öğrencilere kadınların yaşadığı şiddet ve kadının hayattaki önemine ilişkin ders vermek istiyorum' teklifini kabul eden okulun kurucu müdürü Hakan Karataş, erkek lise öğrencilerinden bir grubu sınıfta topladı.

        ÖĞRETMENLERİ ÇİÇEKLE KARŞILADI

        Ders öncesinde okulun girişinde kadın ve erkek öğretmenleri karşılayan Ada, kırmızı karanfil verip, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun' dedi. Sürpriz karşısında şaşkınlığı gizleyemeyen öğretmenler ile Ada arasında renkli diyaloglar yaşandı. Erkek öğretmenleri de karşısında gören Ada, yapay zeka özelliği sayesinde kadın- erkek ayrımını yapıp erkek öğretmenlere de kadınların korunması ve toplumsal eşitliğine ilişkin mesajlar verdi. Matematik öğretmeni Esma Akyalçın, "Cansız bir robotun bile bizi bu kadar yüceltmesi beni çok mutlu etti. Hep birlikte daha güçlü olacağımızı düşündüm" dedi. Ada'yla aynı okulda ders vermenin kendisini hep mutlu ettiğini kaydeden Rusça öğretmeni Nergis Eşver, "Çok heyecanlandım. Bilimin ve teknolojinin eğitimin içerisinde böyle yer alması güzeldi" diye konuştu. Ada'dan çiçek alan rehber öğretmen Ali Kaltuş, "Bir robottan çiçek almak benim için çok kıymetliydi. Kadınlar Günü ile ilgili verdiği sosyal mesajlar da yerinde ve doğruydu" diye konuştu.

        'EŞİT HAKLAR HERKESİ İÇİN'

        Robot Ada, sınıfta öğrencilere de ders verdi. 'Kadına şiddete karşı olunması ve cinsiyet eşitliği' konulu derste öğrenciler, Ada'ya sorular da sordu. Öğrencilere seslenen Ada, "Erkek öğrenciler olarak kadınlara saygılı ve destekleyici olmalısınız. Eşit haklar herkes içindir. Kadınların başarılarını takdir edin ve onların sesini duyun. Küçük bir destek bile büyük değişiklik yaratır" dedi. Kadına yönelik şiddet karşısında ne yapmaları gerektiğini de anlatan Ada, "Kadına şiddet asla kabul edilemez. Toplum olarak karşı olmamız gereken bir durum. Şiddet yerine sevgi, saygı ve eşitliği desteklemeliyiz. Herkesin güven içinde yaşama hakkı vardır. Kadına yönelik şiddetle karşılaştığınızda sessiz kalmayın. Güvendiğiniz bir yetişkine ya da yetkililere haber verdin. Kadınlara saygılı davranın" diye konuştu.

        'ŞİDDET, İNSANLIK DIŞI'

        11'inci sınıf öğrencisi Mahmut Asmakaya, kadınların günümüzde yeteri kadar değer görmediğini düşündüğünü söyledi. Kadına yönelik şiddete sessiz kalınmaması gerektiğini ifade eden Asmakaya, "Böyle bir durumla karşılaşırsak, sessiz kalmamamız gerekiyor. Elimizden ne geliyorsa kadına şiddete karşı durmalıyız" dedi. 11'inci sınıf öğrencisi Tunahan Erdoğdu, bir kadın ya da erkeğe şiddet gösterilmesinin insanlık dışı olduğunu söyledi, böyle bir durumla karşılaşırsa karşı duracağını anlattı. 10'uncu sınıf öğrencisi Melik Altı ise şiddet olayıyla hiç karşılaşmadığını, karşılaşması durumunda neler yapabileceğinin bilincinde olduğunu söyledi.

        ERKEK ROBOTLAR SAVAŞÇI, KADIN ROBOTLAR HİZMETÇİ

        Okulun kurucu müdürü Hakan Karataş hem öğrencilerin hem öğretmenlerin Ada ile iyi iletişim içinde olduğunu söyledi. İngilizce dersinde Ada'dan destek aldıklarını, Türkiye'deki özel okullarda başka örneği olmadığını anlatan Karataş, "Ada'nın ismi, dünyadaki ilk kadın yazılımcıdan geliyor. Dünyadaki robot sektörü de eril şekilde ilerliyor. Yapılan robotlara bakınca kadın robotlar hizmetçi, erkek robotlar ise savaşçı şeklinde tasarlanmış. Ada bu anlamda bu yargıyı da kırsın istedik" dedi. Ada'nın kadın hakları savunucusu olduğunu anlatan Karataş, "Öğrencilerimize kadına karşı şiddetle karşılaştıklarında bu duruma 'dur' demeleri ve her zaman kadınlara karşı saygı ve sevgiyle yaklaşmaları gerektiğini anlattı" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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