Teniste ITF Masterler Turu Dünya Şampiyonası heyecanı Antalya'da yaşanacak

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) master takviminin en prestijli turnuvası olan Masterler Turu Dünya Şampiyonası, yarın Antalya'da başlayacak.

Manavgat ilçesindeki Ali Bey Club'te düzenlenecek turnuvada 30-45 yaş arasında 30 ülkeden 126 takım ve 850'nin üzerinde oyuncu mücadele edecek.

Turnuvaya ilişkin basın toplantısına katılan Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Şafak Müderrisgil, Antalya'nın sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en önemli tenis destinasyonlarından biri haline geldiğini ifade etti.

Antalya'nın muhteşem doğası, yıl boyu güneşli havası ve modern tenis altyapısıyla her yaştan tenisçinin tercih ettiği şehirlerin başında geldiğine dikkati çeken Müderrisgil, "TTF'nin en önemli fonksiyonlarından biri tenis sporunun her yaş ve seviyede yaygınlaştırılması. Tenis dünyasında önemli bir yer tutan bu özel turnuva bir yandan ülkemizin tenis alanındaki uluslararası başarılarını pekiştirecek, diğer yandan da tenis turizminin gelişmesine de önemli bir katkı sağlayacak. Tenisin küresel anlamda gelişimi ve Türkiye'de yaygınlaştırılması adına ITF ile iş birliği yapmaktan son derece mutluyuz." dedi.

ITF Yönetim Kurulu Üyesi David Rawlinson da şampiyona için Türkiye'de bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti.

ITF olarak, Türkiye Tenis Federasyonu ve Club Alibey ile uzun yıllardır devam eden harika bir ilişkileri olduğunu kaydeden Rawlinson, etkinliğe destek veren tüm paydaşlara teşekkür etti.

Yarın yapılacak açılış seremonisiyle başlayacak turnuvada takım mücadeleleri 14 Mart'ta, bireysel mücadeleler ise 22 Mart'ta sona erecek.