Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:CorendonAirlines Park Antalya
Hakemler: Cihan Aydın, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Salim Mazlum
Onvo Antalyaspor: Kenan Piric, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Thalisson, Abdurrahim Dursun, Erdal Rakip, Kaluzinski, Van de Streek, Safuri, Larsson, Samudio
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Muhammet Taha Şahin, Samet Akaydın, Alikulov, Hojer, Varesanovic, Berkay Özcan, Akintola (Dk. 32 Emrecan Bulut), Olawoyin, Zeqiri, Sowe
Sarı kart: Dk. 20 Alikulov (Çaykur Rizespor)
ANTALYA
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