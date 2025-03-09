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        31. Golf Mad Pro-Am Golf Turnuvası sona erdi

        –Antalya'da Golf Mad tarafından düzenlenen 31. Golf Mad Pro-Am Golf Turnuvası'nda İtalyan golfçü Alessandro Tadini şampiyon oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 09:23 Güncelleme: 09.03.2025 - 09:23
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        31. Golf Mad Pro-Am Golf Turnuvası sona erdi
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        –Antalya’da Golf Mad tarafından düzenlenen 31. Golf Mad Pro-Am Golf Turnuvası'nda İtalyan golfçü Alessandro Tadini şampiyon oldu.

        Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Golf Kulübü sahalarında Turkcell, Adopen ve Gloria Hotels sponsorluğunda gerçekleştirilen turnuvada 18 ülkeden 33'ü profesyonel 132 golfçü mücadele etti. Sporcular, 72 çukurda şampiyonluk mücadelesi verdi.

        Toplam 50 bin avro para ödülünün verildiği turnuvada İtalyan Alessandro Tadini şampiyon olurken, 5 bin avroluk para ödülünün de sahibi oldu. İkinciliği İngiliz Matthew Daley elde ederken aynı ülkeden Jonathan Grogan ise üçüncü oldu.

        Takımlar kategorisinde Team Moncur birinci, Team Guner ikinci Team Guillaume üçüncülüğü elde etti.

        En uzun vuruş ödülünü erkeklerde İvan Stojanoviç, kadınlarda Maria Didier kazandı.

        Deliğe en yakın vuruş ödülünü ise erkeklerde Jeremy WhatelySmith, kadınlarda İrina Nesterova aldı.

        Turnuvada dereceye girenlere ödülleri Golf Mad Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Kara tarafından verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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