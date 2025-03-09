Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:GainPark
Hakemler: Yasin Kol, İbrahim Çağlar Uyarcan, Samet Çiçek
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Aliti, Lima, Yusuf Özdemir, Fatih Aksoy (Dk. 84 Janvier), Richard, Cordova (Dk. 72 Hwang), Vilhena, Makouta, Sporar (Dk. 85 Arda Usluoğlu)
Galatasaray: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Dk. 71 Sallai), Lemina (Dk. 46 Yunus Akgün), Torreira, Sara (Dk. 90 Kerem Demirbay), Barış Alper Yılmaz, Morata (Dk. 79 Kaan Ayhan), Osimhen (Dk. 90 Ahmed Kutucu)
Goller: Dk. 23 Vilhena (Corendon Alanyaspor), Dk. 51 Aliti (Kendi kalesine), Dk. 62 Osimhen (Galatasaray)
Kırmızı kart: Günay Güvenç (Devre arasında-Yedek kulübesinde) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 27 Barış Alper Yılmaz, Dk. 45+1 Lemina, Dk. 52 Eren Elmalı, Dk. 57 Muslera, Dk. 74 Morata, Dk. 87 Sallai, Dk. 90+4 Ahmed Kutucu (Galatasaray), Dk. 74 Aliti, Dk. 82 Lima (Corendon Alanyaspor)
ANTALYA
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