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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 22:52 Güncelleme: 09.03.2025 - 22:52
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:GainPark

        Hakemler: Yasin Kol, İbrahim Çağlar Uyarcan, Samet Çiçek

        Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Aliti, Lima, Yusuf Özdemir, Fatih Aksoy (Dk. 84 Janvier), Richard, Cordova (Dk. 72 Hwang), Vilhena, Makouta, Sporar (Dk. 85 Arda Usluoğlu)

        Galatasaray: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Dk. 71 Sallai), Lemina (Dk. 46 Yunus Akgün), Torreira, Sara (Dk. 90 Kerem Demirbay), Barış Alper Yılmaz, Morata (Dk. 79 Kaan Ayhan), Osimhen (Dk. 90 Ahmed Kutucu)

        Goller: Dk. 23 Vilhena (Corendon Alanyaspor), Dk. 51 Aliti (Kendi kalesine), Dk. 62 Osimhen (Galatasaray)

        Kırmızı kart: Günay Güvenç (Devre arasında-Yedek kulübesinde) (Galatasaray)

        Sarı kartlar: Dk. 27 Barış Alper Yılmaz, Dk. 45+1 Lemina, Dk. 52 Eren Elmalı, Dk. 57 Muslera, Dk. 74 Morata, Dk. 87 Sallai, Dk. 90+4 Ahmed Kutucu (Galatasaray), Dk. 74 Aliti, Dk. 82 Lima (Corendon Alanyaspor)

        ANTALYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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