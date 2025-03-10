Alanyaspor-Galatasaray maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında konuk olduğu Corendon Alanyaspor'u 2-1 yenen Galatasaray'da forvet oyuncusu Victor Osimhen, "Sezon sonuna kadar her maç bizim için bir final." dedi.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Nijeryalı futbolcu, karşılaşma sırasında taraftarların kendilerine büyük bir enerji ve destek verdiğini vurguladı.

"Arkamızdan kimin geldiği umurumuzda değil." ifadesini kullanan Osimhen, şunları kaydetti:

"Şu andan sezon sonuna kadar her maç bizim için bir final gibi. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Alabileceğimiz maksimum puanı alacağız. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Onlar olmasaydı ihtiyacımız olan enerjiyi kazanabileceğimizi sanmıyorum. İkinci yarı için de motive olmuştuk. Maç boyunca bize gerçekten büyük enerji verdiler."

- Lemina: "Hedeflerimize tek tek gideceğiz"

Galatasaray'ın Gabonlu futbolcusu Mario Lemina ise Alanyaspor karşısında zor bir maç oynadıklarını belirterek, "Son zamanlarda oynadığımız bütün maçlar gibi birazcık zorluk düzeyi vardı. İkinci yarı tabii ki daha fazla alan bulabileceğimizi biliyorduk. Bu alanları değerlendirdik. İkinci yarıda gollerimizi attık." dedi.

Lemina, ligde Beşiktaş ve ardından Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile üst üste oynayacakları derbi maçlarla ilgili olarak da tüm müsabakaların zor olduğunu kolay bir mücadele bulunmadığını dile getirdi.

Derbi maçlarla ilgili tecrübeli bir takım olduklarını ifade eden Lemina, "Hedeflerimize tek tek gideceğiz. En iyi şekilde hazırlanıp en iyi şekilde sahaya çıkacağız. Şu andaki motivasyonumuz çok iyi. Takımda deneyimli oyuncular var. Bunun yanında genç oyuncularımız da var. İyi bir atmosfer var. Tabii ki bunu değerlendirip en iyisini yapmak yine bizim elimizde." diye konuştu.