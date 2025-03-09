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        Alanyaspor-Galatasaray maçından notlar

        Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son oynadıkları Kasımpaşa maçının ilk 11'ine göre kadrosunda bir değişiklik yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 20:49 Güncelleme: 09.03.2025 - 20:49
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        Alanyaspor-Galatasaray maçından notlar
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        Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son oynadıkları Kasımpaşa maçının ilk 11'ine göre kadrosunda bir değişiklik yaptı.

        Gain Park Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde ilk 11'de görev yapan Sallai yer almadı. Sallai'nin yerine Morata ilk 11'de oynadı.

        Galatasaray, Alanyaspor karşısına Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lemina, Torreira, Sara, Morata, Barış Alper Yılmaz ve Osimhen 11'iyle çıktı.

        Sarı-kırmızılılarda Günay Güvenç, Sallai, Kerim Demirbay, Mertens, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Jelert ve Cuesta, yedek kulübesinde forma bekledi.

        Galatasaray'da tedavileri devam eden Ismail Jakobs ve Mauro Icardi, kadroda yer almadı.

        - Corendon Alanyaspor'da 2 değişiklik

        Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor ile yaptıkları maça göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.

        Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de yer alan Janvier ve Hwang'ın yerine Galatasaray karşısında Lima ve Hadergjonaj görev aldı.

        Corendon Alanyaspor'un Galatasaray karşısındaki ilk 11'i Ertuğrul Taşkıran, Lima, Fatih Aksoy, Aliti, Hadergjonaj, Richard, Makouta, Vilhena, Yusuf Özdemir, Cordova ve Sporar'dan oluştu.

        Alanyaspor'un yedek kulübesinde ise Yusuf Karagöz, Furkan Bayram, Umut Mert Toy, Efecan Karaca, Balkovec, Janvier, Arda Usluoğlu, Hwang, Batuhan Yavuz ve Enes Keskin yer aldı.

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