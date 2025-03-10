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        Corendon Alanyaspor - Galatasaray maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, "Mayıslar bizim ve taraftarımızla coşarak, onlarla birlikte kenetlenerek, daha iyi oynayarak, daha iyi işler yaparak yine şampiyonluğa ulaşacak takım biziz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 00:54 Güncelleme: 10.03.2025 - 00:54
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        Corendon Alanyaspor - Galatasaray maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, "Mayıslar bizim ve taraftarımızla coşarak, onlarla birlikte kenetlenerek, daha iyi oynayarak, daha iyi işler yaparak yine şampiyonluğa ulaşacak takım biziz." dedi.

        Buruk, maçın ardından gerçekleşen toplantıda, kazanmaları gereken bir maça çıktıklarını söyledi. Geçen hafta aldıkları beraberlik sonrası üzerlerinde biraz baskıyla maça başladıklarını dile getiren Buruk, "Özellikle ikinci yarıda bunu değiştirdik. Rakibimizin ilk defa üçlü savunma yani savunmada 5'liye geçmeleri, bu şekilde oynamaları beklediğimiz bir şey değildi. Rakibin özellikle 5'li savunması, 3'lü orta saha ile dizilişimizi ve özellikle hücumdaki etkinliğimizi azalttı." diye konuştu.

        Buruk, Alanyaspor'un iyi savunma yaptığını belirterek, şöyle konuştu:

        "Kalemize ilk gelen top gol oldu. Beklemediğimiz bir yerde, çok fazla getirtmediğimiz yerden gol yedik. İlk yarıda biraz düşüş oldu. Özellikle gol sonrası psikolojik olarak biraz geriye gittik. Devrede uyandık. İkinci yarıya biraz daha iyi başladık. 1-1 sonrası çok daha iyi oynadığımızı söyleyebilirim. Daha sakin, daha sabırlı ve daha doğru oynadık. 2-1 sonrası ise çok fazla pozisyon yakaladık. Burada 3-4. golü çok rahat bulabilirdik. Rakibimiz de oyun planını uygulamaya çalıştı. Özellikle uzun toplarla öndeki iki oyuncuyu bulmaya çalıştılar. Günün sonunda kazanan takım olduk."

        - "Taraftarlarımızın başını 2,5 senedir dik tuttuk"

        Geçen haftaki puan kaybı sonrası üzerlerinde biraz stres olduğunu anlatan Buruk, bu maçı galibiyetle kapatarak bu stresi daha da azalttıklarını kaydetti.

        Buruk, sahalarında cuma günü Antalyaspor'a karşı oynayacaklarını hatırlatarak, "Bu maçta hem iyi futbol, hem daha özgüvenli futbol hem de daha çok ürettiğimiz bir futbol oynayacağımızı düşünüyorum. Ayrıca her zaman yanımızda olan her şartta bizi destekleyen taraftarlarımız için daha fazlasını yapmak zorundayız. Taraftarlarımızın başını 2,5 senedir dik tuttuk. 3. seneye sonuna doğru geliyoruz. Onları mutlu etmek, onları sokağa çıktıklarında gururlu bir şekilde dolaştırmak bizim için en büyük istek, en büyük amaç. Mayıslar bizim ve taraftarımızla coşarak, onlarla birlikte kenetlenerek, daha iyi oynayarak, daha iyi işler yaparak yine şampiyonluğa ulaşacak takım biziz." ifadelerini kullandı.

        Galatasaray'ın sıkıntılı bir süreç geçirdiğini ve bu süreçte Yunus Akgün'ün eksikliğinin etkisinin olup olmadığına ilişkin bir soru üzerine Buruk, "Yunus, farklı tipte bir oyuncu. Yani diğer kanat oyuncularına göre daha çok topa sahip olan, daha çok topu tutan, oyun içerisinde girip, top alıp oyunu çözebilen bir oyuncu. Ayağında ağrıları vardı ama o her zamanki gibi Galatasaray için elinden geleni yapmaya çalışıyor. Bugün de onu istedi. Özellikle maç öncesi yani bir 45 dakika oynatabileceğimizi ona söyledik. Ve bugünkü 45 dakika içerisinde de bence iyi işler yaptı." dedi.

        - "2,5 senedir oynadığımız bir oyun vardı. Bu oyunun biraz altına düşmeye başladık"

        Yeni gelen oyuncularla birbirlerini tanımaya çalıştıklarını, bu adaptasyon sürecinin önemli olduğunu dile getiren Buruk, "2,5 senedir oynadığımız bir oyun vardı. Bu oyunun biraz altına düşmeye başladık. Eski agresifliğimizin altına düştük. Daha çok pozisyon verdik. Bu sene daha çok gol yedik. Bunu bizim bir yandan tamir etmemiz gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

        Buruk, hem oyuncu hem de rakibin oyuncu yapısına göre oyunda esneklik göstermeye çalışacağının altını çizerek, "Yüzde yüz hazır olmayan oyuncularımız var. Morata ilk defa sakatlık sonrası maça çıktı. Yunus sakattı sonra cezalıydı. Yani tam yüzde 100 değil. Bu oyuncular yüzde 100'ünü bulduklarında bence takımı da çok daha yukarıya çekecekler." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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