Corendon Alanyaspor - Galatasaray maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında evinde Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Sami Uğurlu, ligde alt sıraların birbirine çok yakın olduğunu belirterek, "Bir puan için değil, kazanmak için sahaya çıkmıştık." dedi.

Uğurlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, başlangıçta sistemlerinde ve dizilişlerinde Galatasaray'ın oyun yapısını bildikleri için farklılıklara gittiklerini söyledi.

Kendilerine karşı çift santrafor çıkılacağını tahmin ettiklerini dile getiren Uğurlu, "Kanat oyuncularımızın çok fazla olmamasından, Yusuf Özdemir ve Hadergjonaj'ın da daha çok hücum beki olması nedeniyle savunmada bir oyuncu fazla kalmak istedik. Yusuf ve Hadergjonaj'ı önde kullanmaya çalıştık. Oyuna da böyle başladık. Hem baskıları hem de alan savunmasını en doğru şekilde yapmaya çalıştık. Alan savunmasında da ilk yarıda oldukça başarılı olduk. Alanları daraltarak, kapatarak oynadık. Hücumda da Yusuf ve Hadergjonaj'ın içinde olduğu organizasyonla golü bulduk. İlk yarıda aslında planladıklarımızın tamamını sahaya yansıttığımızı söyleyebiliriz." diye konuştu.

- "Geriye düştükten sonra riskler almak zorundaydık"

Devreyi 1-0 önde tamamladıktan sonra ikinci yarıda golü bulamadıkları halde sürecin lehlerine işlemeyeceğini tahmin ettiklerini anlatan Uğurlu, ikinci yarıya agresif başlamak istediklerini aktardı.

Ancak ilk yarıya nazaran ikinci yarıya biraz daha düşük tempoda başladıklarını kaydeden Uğurlu, "Bununla birlikte Galatasaray'ın daha çok üzerimize geldiğini gördük. Burada da ön bölgede özellikle 2 santraforumuz Cordova ve Sporar ile öndeki baskıları biraz daha şiddetli yapmamız gerekiyordu. Orayı biraz eksik yapınca Galatasaray daha çok üzerimize geldi. Ancak bunun önlemleri için ne kadar çok çalışsak da ikinci golde özellikle kalenin çok yakınında arka direkte Osimhen kafa golü attı ve 2-1 mağlup duruma düştük." şeklinde konuştu.

Uğurlu, "Geriye düştükten sonra riskler almak zorundaydık. Ön tarafta oyuncu değişikliği yaptık, dörtlüye döndük. Oyunun son bölümünde Galatasaray'a birkaç pozisyon verdik. Tabii ki de bu riskleri aldığımız zaman da özellikle Galatasaray gibi hücum hattı olan takımlara karşı bu pozisyonları vermen kaçınılmaz oluyor. Son dakikalarda ikinci golü aradık, beraberliği yakalamak istedik." ifadelerini kullandı.