Antalya Devlet Senfoni Orkestrası "Azerbaycan Dostluk Konseri" verecek

Ayrıca, konserde Fikret Amirov'un "Azerbaycan Kapriçyosu" ve Kara Karayev’in "Don Kişot Senfonik Gravürleri" icra edilecek.

Orkestra Şefi, Azerbaycan Devlet Sanatçısı Fakhraddin Kerimov'un yöneteceği konserde, eğitimci ve piyanist Julia Kerimova solist olarak sahne alacak.

ADSO'dan yapılan açıklamaya göre, konser, 14 Mart Cuma günü saat 20.30'da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda verilecek.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.