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        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası "Azerbaycan Dostluk Konseri" verecek

        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), "Azerbaycan Dostluk Konseri" ile sanatseverlerin karşısına çıkacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 12:51 Güncelleme: 10.03.2025 - 12:51
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        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası "Azerbaycan Dostluk Konseri" verecek
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        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), "Azerbaycan Dostluk Konseri" ile sanatseverlerin karşısına çıkacak.

        ADSO'dan yapılan açıklamaya göre, konser, 14 Mart Cuma günü saat 20.30'da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda verilecek.

        Orkestra Şefi, Azerbaycan Devlet Sanatçısı Fakhraddin Kerimov'un yöneteceği konserde, eğitimci ve piyanist Julia Kerimova solist olarak sahne alacak.

        Kerimova, konserde Azerbaycan'ın ünlü bestecileri Fikret Amirov ve Elmira Nazirova'nın Arap Temaları Üzerine Piyano Konçertosu'nu seslendirecek.

        Ayrıca, konserde Fikret Amirov'un "Azerbaycan Kapriçyosu" ve Kara Karayev’in "Don Kişot Senfonik Gravürleri" icra edilecek.

        Konserin biletleri, AKM gişesi ve "biletinial.com"dan temin edilebilecek.

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