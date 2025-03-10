Antalya'da kadın hemşire 2 ay önce evlendiği meslektaşı tarafından bıçak ve satırla öldürüldü

Antalya'da özel bir hastanede çalışan kadın hemşire, 2 ay önce evlendiği meslektaşı tarafından bıçak ve satırla öldürüldü.

Kepez ilçesi Gazi Mahallesi 6579 Sokak'taki apartman dairesinde yaşayan H.C.S. (26) ve eşi Sevcan Demir S. (26) arasında gece saatlerinde tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine sesleri duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde, Sevcan Demir S'nin bıçak ve satır darbeleri sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Boynundan yaralı olan H.C.S. ise yapılan ilk müdahalenin ardından Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilen kadının cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Anne Havva Ünay, "Nasıl dayanacağım, delik deşik etmiş yavrumu." diyerek gözyaşı döktü.

Sevcan Demir S'nin cenazesi, toprağa verilmek üzere Hatay'a götürüldü.

H.C.S'nin polise verdiği ilk ifadesinde, eşinin kendisine bıçakla saldırması üzerine karşılık verdiğini iddia ettiği öğrenildi. Şüphelinin, tedavisinin ardından gözaltına alınacağı bildirildi.

Yaklaşık 2 ay önce evlenen çiftin, kentteki özel bir hastanede hemşire olarak çalıştıkları belirtildi.