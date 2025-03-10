Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da kadın hemşire 2 ay önce evlendiği meslektaşı tarafından bıçak ve satırla öldürüldü

        Antalya'da özel bir hastanede çalışan kadın hemşire, 2 ay önce evlendiği meslektaşı tarafından bıçak ve satırla öldürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 13:43 Güncelleme: 10.03.2025 - 13:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da kadın hemşire 2 ay önce evlendiği meslektaşı tarafından bıçak ve satırla öldürüldü
        ABONE OL

        Antalya'da özel bir hastanede çalışan kadın hemşire, 2 ay önce evlendiği meslektaşı tarafından bıçak ve satırla öldürüldü.

        Kepez ilçesi Gazi Mahallesi 6579 Sokak'taki apartman dairesinde yaşayan H.C.S. (26) ve eşi Sevcan Demir S. (26) arasında gece saatlerinde tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine sesleri duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yaptığı kontrolde, Sevcan Demir S'nin bıçak ve satır darbeleri sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

        Boynundan yaralı olan H.C.S. ise yapılan ilk müdahalenin ardından Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilen kadının cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

        Anne Havva Ünay, "Nasıl dayanacağım, delik deşik etmiş yavrumu." diyerek gözyaşı döktü.

        Sevcan Demir S'nin cenazesi, toprağa verilmek üzere Hatay'a götürüldü.

        H.C.S'nin polise verdiği ilk ifadesinde, eşinin kendisine bıçakla saldırması üzerine karşılık verdiğini iddia ettiği öğrenildi. Şüphelinin, tedavisinin ardından gözaltına alınacağı bildirildi.

        Yaklaşık 2 ay önce evlenen çiftin, kentteki özel bir hastanede hemşire olarak çalıştıkları belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eşini döven şüpheli: Öldürmedim ama yakında öldüreceğim
        Eşini döven şüpheli: Öldürmedim ama yakında öldüreceğim
        Sevcan hemşire vahşet kurbanı! Kocası satırla katletti!
        Sevcan hemşire vahşet kurbanı! Kocası satırla katletti!
        Ünlü deterjan markasına 'aldatıcı reklam' cezası
        Ünlü deterjan markasına 'aldatıcı reklam' cezası
        Radyoaktif kurşun açık alanda! Eski fabrikanın atıkları izinsiz döküldü
        Radyoaktif kurşun açık alanda! Eski fabrikanın atıkları izinsiz döküldü
        Trudeau nasıl bu noktaya geldi?
        Trudeau nasıl bu noktaya geldi?
        Çelik: Teröristin mezhebine bakılmaz
        Çelik: Teröristin mezhebine bakılmaz
        "California'yı Danimarka'ya bağlama" kampanyasına imza sayısı artıyor
        "California'yı Danimarka'ya bağlama" kampanyasına imza sayısı artıyor
        Kaçan işler ABD'de ev sattırdı
        Kaçan işler ABD'de ev sattırdı
        "Psikolojik baskıyı F.Bahçe'ye bıraktı"
        "Psikolojik baskıyı F.Bahçe'ye bıraktı"
        Daha 37 yaşındaydı... Ölümle biten maç!
        Daha 37 yaşındaydı... Ölümle biten maç!
        Beşiktaş'ta hedef seriyi sürdürmek!
        Beşiktaş'ta hedef seriyi sürdürmek!
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"
        Ece Gürel'in son görüştüğü arkadaşı: Kayboldum sözcüğünü mecazi sandım!
        Ece Gürel'in son görüştüğü arkadaşı: Kayboldum sözcüğünü mecazi sandım!
        Osimhen'le şampiyonluğa!
        Osimhen'le şampiyonluğa!
        G.Saray'ın Pena teklifi ortaya çıktı!
        G.Saray'ın Pena teklifi ortaya çıktı!
        Hileli gıda çağında güvenle yiyebileceğiniz 3 meyve
        Hileli gıda çağında güvenle yiyebileceğiniz 3 meyve
        Siyasilere kumpas soruşturmasında FETÖ'cü amir yakalandı
        Siyasilere kumpas soruşturmasında FETÖ'cü amir yakalandı
        Biri bu adamı durdursun! Hatice'nin çığlığı!
        Biri bu adamı durdursun! Hatice'nin çığlığı!
        60 yaşındaki adamı öldüren dayak!
        60 yaşındaki adamı öldüren dayak!
        Otomotiv sektöründe ABD alarmı
        Otomotiv sektöründe ABD alarmı

        Benzer Haberler

        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası "Azerbaycan Dostluk Konseri" verecek
        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası "Azerbaycan Dostluk Konseri" verecek
        Dünya toplantı ve düğün turizmi temsilcileri Antalya'da buluşacak
        Dünya toplantı ve düğün turizmi temsilcileri Antalya'da buluşacak
        Antalya'da ilkokul öğrencilerine raylı sistem eğitimi verildi
        Antalya'da ilkokul öğrencilerine raylı sistem eğitimi verildi
        2 ay önce evlendiği hemşire eşini satırla öldürdü
        2 ay önce evlendiği hemşire eşini satırla öldürdü
        Muratpaşa'da afet tahliye tatbikatı düzenlenecek
        Muratpaşa'da afet tahliye tatbikatı düzenlenecek
        Oğullarının ölümüne neden olan şoförün serbest bırakılmasına aileden tepki
        Oğullarının ölümüne neden olan şoförün serbest bırakılmasına aileden tepki