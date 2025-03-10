Antalya'da "Tarihsel Süreçte ve Günümüzde Kadının Siyasetteki Yeri" konulu panel düzenlendi

Antalya İş Kadınları Derneği (ANTİKAD) tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında "Tarihsel Süreçte ve Günümüzde Kadının Siyasetteki Yeri" konulu panel düzenlendi.

ANTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Kotanak'ın moderatörlüğünde gerçekleşen panelde konuşan AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, kadın ve erkeğin hayatın temel taşları olduğunu belirterek, toplumun her alanında birlikte çalışmanın önemine dikkati çekti.

Kadınların kamusal alanda daha fazla yer alması gerektiğini vurgulayan Köse, son yıllarda bu alandaki ilerlemenin gözle görülür şekilde arttığını ifade etti.

CHP Antalya Milletvekili Aliye Coşar, siyasete ilk başladığında katıldığı etkinliklerde tek kadın olduğunu belirterek, kadınların siyasette var olabilmesi için ciddi mücadeleler verdiğini vurguladı.

Kadınların siyasetteki temsil oranının düşük olduğuna dikkati çeken Coşar, bu durumun değişmesi için daha fazla çaba harcanması gerektiğini söyledi.

Coşar, Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nda yer aldığını aktararak, kadınlarla ilgili birçok sorun bulunduğunu ve bu nedenle bu alanda daha fazla çalışmayı tercih ettiğini ifade etti.

CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem, kadınların bulunduğu her alanda başarı, sevgi ve uzlaşının hakim olduğunu belirtti. Kadınların görev aldığı her yerde daha başarılı olduğuna inandığını dile getiren Erdem, kadınlara daha fazla fırsat yaratılması gerektiğini söyledi.

Kadınların istedikleri rollere ulaşmalarına yardımcı olunmasının önemine işaret eden Erdem, siyasette ve kamusal alanda daha fazla yer almaları gerektiğini vurguladı.

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, kadınların yalnızca siyasette değil, hayatın her alanında yer alması gerektiğini ifade etti. Kadınların birçok alanda çeşitli sıkıntılar yaşadığına dikkati çeken Arı, bu sorunların çözülmesiyle siyasete daha fazla katılım sağlamalarının herkesin arzusu olduğunu söyledi.