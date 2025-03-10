Finike'de kavgada 4 kişi yaralandı
Antalya'nın Finike ilçesinde yabancı uyruklu kişiler arasında çıkan kavgada, 4 kişi yaralandı.
Antalya'nın Finike ilçesinde yabancı uyruklu kişiler arasında çıkan kavgada, 4 kişi yaralandı.
Kum Mahallesi'nde aynı adreste ikamet eden yabancı uyruklu kişiler arasında ev temizliği yapma nedeniyle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Abdullah Esed, Ferhan Muhammed, Ganım El Muhaydin, Ahmet El Casim kesici aletle yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Abdülhakim El İsa, Abdülhadi El İsa tutuklanarak cezaevine gönderilirken Udey El İsa ise serbest bırakıldı.
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