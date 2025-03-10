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        Finike'de kavgada 4 kişi yaralandı

        Antalya'nın Finike ilçesinde yabancı uyruklu kişiler arasında çıkan kavgada, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 19:14 Güncelleme: 10.03.2025 - 19:14
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        Finike'de kavgada 4 kişi yaralandı
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        Antalya'nın Finike ilçesinde yabancı uyruklu kişiler arasında çıkan kavgada, 4 kişi yaralandı.

        Kum Mahallesi'nde aynı adreste ikamet eden yabancı uyruklu kişiler arasında ev temizliği yapma nedeniyle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Abdullah Esed, Ferhan Muhammed, Ganım El Muhaydin, Ahmet El Casim kesici aletle yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Abdülhakim El İsa, Abdülhadi El İsa tutuklanarak cezaevine gönderilirken Udey El İsa ise serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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