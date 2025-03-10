Antalyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

İdmanı, Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe de takip etti.

Akdeniz temsilcisi, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde ısınma hareketlerinden sonra dar alanda pas ve yarı sahada çift kale maç yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından bir gün izin kullanan kırmızı-beyazlı ekip, Galatasaray müsabakasının hazırlıkları için akşam saatlerinde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.

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