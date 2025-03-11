Alanya'da usulsüz çakar kullanan sürücüye 138 bin 172 lira ceza

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik uygulamasında çakar lamba ile seyir halindeki bir aracı durdurdu. Yetkisiz çakar tertibatı kurmaktan 138 bin 172 lira ceza kesilen sürücünün ehliyetine 1 ay süreyle el konuldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.