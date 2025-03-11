Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Alanya'da usulsüz çakar kullanan sürücüye 138 bin 172 lira ceza

        Antalya'nın Alanya ilçesinde usulsüz çakar lamba kullanan otomobil sürücüsüne 138 bin 172 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 11:42 Güncelleme: 11.03.2025 - 11:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alanya'da usulsüz çakar kullanan sürücüye 138 bin 172 lira ceza
        ABONE OL

        Antalya'nın Alanya ilçesinde usulsüz çakar lamba kullanan otomobil sürücüsüne 138 bin 172 lira ceza uygulandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik uygulamasında çakar lamba ile seyir halindeki bir aracı durdurdu. Yetkisiz çakar tertibatı kurmaktan 138 bin 172 lira ceza kesilen sürücünün ehliyetine 1 ay süreyle el konuldu.

        Araç da 30 gün trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'de vahşet! Eski sevgili sokakta döverek öldürdü!
        İzmir'de vahşet! Eski sevgili sokakta döverek öldürdü!
        Elon Musk, Trump ile 148 milyar dolar kaybetti
        Elon Musk, Trump ile 148 milyar dolar kaybetti
        Dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı
        Dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı
        ABD'de 2 trilyon dolar buharlaştı
        ABD'de 2 trilyon dolar buharlaştı
        Rangers'ı yıkım planı!
        Rangers'ı yıkım planı!
        Çöl tozları İstanbul'da!
        Çöl tozları İstanbul'da!
        Yapay zekada stratejik yarış büyüyor!
        Yapay zekada stratejik yarış büyüyor!
        Trump'ın "ele geçirme" tehditlerinin sürdüğü Grönland sandık başında
        Trump'ın "ele geçirme" tehditlerinin sürdüğü Grönland sandık başında
        Osimhen'den Galatasaray'a dev katkı!
        Osimhen'den Galatasaray'a dev katkı!
        Benjamin Nurdan
        Benjamin Nurdan
        Moskova'ya yoğun İHA saldırısı
        Moskova'ya yoğun İHA saldırısı
        'Borç batağında' iddiası
        'Borç batağında' iddiası
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        Aç karnına yapılan 5 büyük hata!
        "Büyük hayal kırıklığı"
        "Büyük hayal kırıklığı"
        İki grup bıçaklarla saldırdı! 'Yan baktın' cinayeti!
        İki grup bıçaklarla saldırdı! 'Yan baktın' cinayeti!
        Emekli polis eşini eşarpla boğdu!
        Emekli polis eşini eşarpla boğdu!
        "Ayrılmadık"
        "Ayrılmadık"
        Kargo tuzağıyla sahtekarlık! İkinci el eşya satanları hedef aldılar!
        Kargo tuzağıyla sahtekarlık! İkinci el eşya satanları hedef aldılar!
        Okul müdürünü boynundan bıçaklamıştı! Şaşırtan gerekçe!
        Okul müdürünü boynundan bıçaklamıştı! Şaşırtan gerekçe!
        Doğum yardımı tabloyu değiştirecek mi?
        Doğum yardımı tabloyu değiştirecek mi?

        Benzer Haberler

        'Kesik baş' cinayeti 4 yıl sonra aydınlatıldı
        'Kesik baş' cinayeti 4 yıl sonra aydınlatıldı
        Kumluca'da öğrencilerden "Bir Koli İyilik Binlerce Gülüş" projesi
        Kumluca'da öğrencilerden "Bir Koli İyilik Binlerce Gülüş" projesi
        Bacakları kesilen Aras'ın protez borcuna icra işlemi
        Bacakları kesilen Aras'ın protez borcuna icra işlemi
        Antalya'da yeni endemik bitki keşfi
        Antalya'da yeni endemik bitki keşfi
        Serik Belediyespor'da teknik direktör Geylani dönemi sona erdi
        Serik Belediyespor'da teknik direktör Geylani dönemi sona erdi
        Antalyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı
        Antalyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı