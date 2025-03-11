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        Antalya'da "Zirvedeki Kadınlar: İlham Veren Başarı Hikayeleri" etkinliği düzenlendi

        Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneğince (ANSİAD) "Zirvedeki Kadınlar: İlham Veren Başarı Hikayeleri" etkinliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 17:18 Güncelleme: 11.03.2025 - 17:23
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        Antalya'da "Zirvedeki Kadınlar: İlham Veren Başarı Hikayeleri" etkinliği düzenlendi
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        Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneğince (ANSİAD) "Zirvedeki Kadınlar: İlham Veren Başarı Hikayeleri" etkinliği yapıldı.

        ANSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Özbek, kentteki bir otelde düzenlenen etkinliğin açılışında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün tarihsel anlamına dikkati çekerek, kadınların iş dünyasında daha fazla yer almasının toplumsal kalkınma için büyük önem taşıdığını vurguladı.

        Türkiye’de kadın istihdam oranının dünya geneline kıyasla düşük olduğuna işaret eden Özbek, eşit fırsatlara sahip iş dünyasının herkes için fayda sağlayacağını söyledi.

        ManpowerGroup Türkiye Genel Müdürü Feyza Narlı da dijital dönüşümün iş dünyasında büyük değişiklikler yarattığını ve yapay zekanın bazı rolleri devraldığını söyledi.

        İstihdam trendlerini değerlendirirken, Z kuşağının liderlik ve gelişim fırsatlarını ön planda tuttuğunu, bu sebeple iş gücünü elde tutmanın zorlaştığını belirten Narlı, sosyalleşme ihtiyacının çalışma tercihlerini etkilediğine dikkati çekti.

        Narlı, Z kuşağının büyük çoğunluğunun yüz yüze çalışmayı evden çalışmaya tercih ettiğini vurgulayarak, yeşil dönüşümün ve sürdürülebilirliğin şirketler için giderek daha fazla önem kazandığını, sürekli öğrenme ve gelişime açıklığın geleceğin iş dünyasında kritik bir yer tutacağını belirtti.

        GTech kurucu ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Mine Taşkaya, yapay zekanın yalnızca özel hayatı değil, iş süreçlerini de derinden dönüştürdüğünü ifade etti.

        Veri analitiği ve yapay zeka kullanan şirketlerin sektörde fark yarattığına işaret eden Taşkaya, doğru verinin önemine dikkati çekti.

        Taşkaya, yanıltıcı verilerin risk oluşturduğunu belirterek, yapay zekanın geçmiş verilere dayanarak gelecekteki ihtiyaçlara yönelik çözümler sunduğunu ve iş dünyası için artık bir lüks değil, bir gereklilik haline geldiğini söyledi.

        Pluxee Türkiye CEO'su Eda Uluca Özcan ise işte geçirilen sürenin uzunluğuna dikkati çekerek, çalışan mutluluğunun vazgeçilmez bir unsur olduğunu belirtti.

        Özcan, çalışanların yalnızca maaşla değil, kendilerini değerli hissettiren yan haklar ve teknolojik çözümlerle şirketlerine daha bağlı hale geldiğini kaydetti.

        Mobil ödeme sistemleri ve esnek yan hakların bu bağlılığı pekiştirdiğini belirten Özcan, günümüzde şirketler için çalışan mutluluğunun giderek daha büyük öneme sahip olduğunu sözlerine ekledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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