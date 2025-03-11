Antalyaspor, Galatasaray karşılaşmasına odaklandı

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynayacakları maçtan puan ya da puanlarla dönmek istediklerini söyledi.

Boztepe, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı, 14 Mart Cuma günü Galatasaray ile yapacakları lig müsabakasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kendileri için rakibin kim olduğunun önemli olmadığını ifade eden Boztepe, "Biz sahaya inanarak çıkıyoruz. Kendi armamız için her maça kazanmak için çıkıyoruz. Galatasaray maçında da aynı mücadeleyi göstereceğiz. İnşallah oradan puan ya da puanlarla döneceğiz." dedi.

Boztepe, öte yandan Antalyaspor AŞ'nin olağan mali genel kurulunu 18 Mart Salı günü gerçekleştireceklerini anımsattı.

Toplam borçlarının yaklaşık 100 milyon avro olduğunu aktaran Boztepe, bu meblağın 63 milyon avrosunu Öztürk ailesinin alacağının oluşturduğunu belirtti.

Boztepe, 17 aydır Antalyaspor'un menfaatleri doğrultusunda mücadele verdiklerini, görev sürelerinde kalan 1,5 yılı tamamlamak istediklerini sözlerine ekledi.