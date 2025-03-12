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        Müdürlük görevlerinden istifa eden çift köyde mantar tesisi kurdu

        GÜLSEM ADAM - Antalya'da özel sektördeki müdürlük görevlerinden istifa eden Esra ve Hasan Şahin Ergün çifti, yerleştikleri köyde kurdukları tesiste mantar üretiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 11:32 Güncelleme: 12.03.2025 - 11:32
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        Müdürlük görevlerinden istifa eden çift köyde mantar tesisi kurdu
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        GÜLSEM ADAM - Antalya'da özel sektördeki müdürlük görevlerinden istifa eden Esra ve Hasan Şahin Ergün çifti, yerleştikleri köyde kurdukları tesiste mantar üretiyor.

        Kent merkezinde yıllarca farklı sektörlerde müdürlük yapan Ergün çifti, daha sakin bir hayat ve kendi işlerinin patronu olma düşüncesiyle 8 yıl önce köye yerleşmeye karar verdi.

        Korkuteli ilçesinin Sülekler köyüne yerleşen ve mantar yetiştirmeye karar veren çift, bütün birikimleriyle 3 kısımdan oluşan üretim tesisi kurdu.

        Yaşadıkları zorluklara rağmen pes etmeyerek çalışmayı sürdüren çift, mantar tesisinden 12 ay boyunca ürün alarak, üretime katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyor.

        - Tersine göçle üretime katkı sağlıyorlar

        Üretici Esra Ergün, AA muhabirine, değişen çalışma koşullarının zorluğundan dolayı köye yerleşmeye karar verdiklerini söyledi.

        Daha sonra köyde nasıl bir üretim yapacaklarını araştırdıklarını belirten Ergün, "İnternetten mantar üretimini gördük. Bir tanıdığımız da hobi amaçlı mantar üretimi yapıyordu ve bu işi yapmaya karar verdik." dedi.

        Tesisi birikimleriyle kurduklarını, tam ürün almaya başladıkları süreçte Kovid-19 salgını olduğunu ve bu nedenle zorlu bir süreç yaşadıklarını anlatan Ergün, şöyle devam etti:

        "Mantar üretiminden gün geçtikçe yeni şeyler öğreniyoruz. Zevkle, severek yapıyoruz ve hani 'İyi ki de köye yerleşmişiz.' diyoruz. Şimdi istiridye mantarı var ama 35 çeşide kadar mantar üretiyoruz. 3 odada sürekli üretim devam ediyor. 5 yıldır artık profesyonel bir şekilde üretiyoruz. Bazen mevsimlerden ya da ham madde sıkıntısından dolayı eksiklerimiz oluyor ama genelde yüzde 80 üretiyoruz, yani 12 ay üretim yapmaya gayret ediyoruz."

        Ergün, kendi işlerini yapmaktan memnun ve mutlu olduğunu dile getirerek, "Hasta olduğumda, misafirim geldiğinde ona göre kendimi ayarlayabiliyorum. Yani çalışma saatleri tamamen bize kalmış. Bir şeyi hemen illa o an yapmak zorunda değiliz. İyi ki gelmişim, bu köy yaşantısı çok hoşumuza gitti. Doğru bir karar aldığımı düşünüyorum." diye konuştu.

        - "Şehre gittiğimizde hemen köye dönmek istiyoruz"

        Hasan Şahin Ergün ise eşiyle köye yerleştikten sonra çok zarar etmeden bir üretim işine girmeye karar verdiklerini belirtti.

        Yaptıkları araştırma sonucu en mantıklısının mantar üretimi olduğuna karar verdiklerini kaydeden Ergün, "Yaptığımız mantarları toptancılara, restoranlara ve pazarcılara satmaya başladık, bu süreç gittikçe de hızlandı ve insanlar bizi buldu. Şimdi de Allah'a şükür ürünü satmada sıkıntı yaşamıyoruz. Köye yerleştiğimiz için mutluyuz, şehre gittiğimizde hemen köye dönmek istiyoruz. Mantar üretmek isteyenlere de yardımcı olmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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