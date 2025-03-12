Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalyaspor, Emre Belözoğlu'nun anneannesi için taziye mesajı yayımladı

        Antalyaspor, anneannesi vefat eden teknik direktör Emre Belözoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 13:04 Güncelleme: 12.03.2025 - 13:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalyaspor, Emre Belözoğlu'nun anneannesi için taziye mesajı yayımladı
        ABONE OL

        Antalyaspor, anneannesi vefat eden teknik direktör Emre Belözoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

        Onvo Antalyaspor'un sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Teknik direktörümüz Emre Belözoğlu'nun kıymetli anneannesi Vesile Bahçekapılı'nın vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve değerli hocamıza başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

        Mesajda, Vesile Bahçekapılı'nın, ikindi namazına müteakip Zeytinburnu Yenidoğan Camisi'nden son yolculuğuna uğurlanacağı bilgisi aktarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Satırla katledilen Sevcan'ın katili konuştu!
        Satırla katledilen Sevcan'ın katili konuştu!
        Mourinho'dan Rangers kararı!
        Mourinho'dan Rangers kararı!
        Parkta buluştular... Ölümüne randevu!
        Parkta buluştular... Ölümüne randevu!
        "Dert etme, bizi ilk kocam da karıştırdı"
        "Dert etme, bizi ilk kocam da karıştırdı"
        Elektrikli araç kredilerinde vade düzenlemesi
        Elektrikli araç kredilerinde vade düzenlemesi
        Ezeli rakiplerin Arda Güler savaşı!
        Ezeli rakiplerin Arda Güler savaşı!
        Hisseleri 2.5 ayda yüzde 101 yükseldi
        Hisseleri 2.5 ayda yüzde 101 yükseldi
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor
        Sevgilisi alamadı altın tacı çaldı!
        Sevgilisi alamadı altın tacı çaldı!
        Fenerbahçe nasıl tur atlar?
        Fenerbahçe nasıl tur atlar?
        2 komşusunu öldürüp 1'ini yaralamıştı! 'Büyü' katliamı!
        2 komşusunu öldürüp 1'ini yaralamıştı! 'Büyü' katliamı!
        Gereksiz hastane kullanmayın
        Gereksiz hastane kullanmayın
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Otobüs ve uçağa bayram zammı
        Otobüs ve uçağa bayram zammı
        AKM akına uğradı
        AKM akına uğradı
        Arkeologlar bulamadı siz bunu nasıl buldunuz?
        Arkeologlar bulamadı siz bunu nasıl buldunuz?
        ABD'den Suriye'deki mutabakata dair ilk yorum
        ABD'den Suriye'deki mutabakata dair ilk yorum
        Bölüm finali gündem oldu
        Bölüm finali gündem oldu

        Benzer Haberler

        Hemşire eşi Sevcan'ı öldüren şüpheliye kişilik bozukluğu tanısı konulmuş
        Hemşire eşi Sevcan'ı öldüren şüpheliye kişilik bozukluğu tanısı konulmuş
        Antalya turizminde bu yıl Avrupa pazarı hareketli geçecek
        Antalya turizminde bu yıl Avrupa pazarı hareketli geçecek
        Antalya'da hemşire eşini öldüren koca tutuklandı
        Antalya'da hemşire eşini öldüren koca tutuklandı
        Müdürlük görevlerinden istifa eden çift köyde mantar tesisi kurdu
        Müdürlük görevlerinden istifa eden çift köyde mantar tesisi kurdu
        Halasıyla iletişim kuramayınca üzülüp işaret dili uzmanı oldu
        Halasıyla iletişim kuramayınca üzülüp işaret dili uzmanı oldu
        Diplomasinin zirvesi, nisanda Antalya'da buluşuyor
        Diplomasinin zirvesi, nisanda Antalya'da buluşuyor