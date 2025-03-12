Antalyaspor, Emre Belözoğlu'nun anneannesi için taziye mesajı yayımladı

Onvo Antalyaspor'un sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Teknik direktörümüz Emre Belözoğlu'nun kıymetli anneannesi Vesile Bahçekapılı'nın vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve değerli hocamıza başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Antalyaspor, anneannesi vefat eden teknik direktör Emre Belözoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

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