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        Antalya turizminde bu yıl Avrupa pazarı hareketli geçecek

        AYŞE YILDIZ - Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, turizmde bu yılın Avrupa pazarı için çok hareketli geçeceğini belirterek, "Alman ve İngiliz pazarı bu yılı artıda tamamlayacak." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 12:11 Güncelleme: 12.03.2025 - 12:11
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        Antalya turizminde bu yıl Avrupa pazarı hareketli geçecek
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        AYŞE YILDIZ - Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, turizmde bu yılın Avrupa pazarı için çok hareketli geçeceğini belirterek, "Alman ve İngiliz pazarı bu yılı artıda tamamlayacak." dedi.

        Kavaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk turizmcileri olarak Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Berlin Uluslararası Turizm Borsası Fuarı'ndan (ITB Berlin) olumlu beklentilerle döndüklerini söyledi.

        ITB Berlin ile turizm sezonunun nasıl olacağının yüzde 90 şekillendiğini anlatan Kavaloğlu, "Rusya-Ukrayna savaşının bitebilme ihtimali bile bizim için çok pozitif etki yaratıyor. Ukraynalılar, kendi ülkelerinden gelemiyor, Avrupa üzerinden gelip tatil yapıyorlar. Rusya'nın bir numaralı turizm destinasyonu olduğumuz için Rusların refah seviyesinin yükselmesi, izolasyonlarının bitmesiyle bu sene daha rahat tatile çıkabileceklerini düşünüyoruz." diye konuştu.

        - "Çok iyi nisan ayı geçireceğiz"

        İngiltere ve Almanya pazarlarındaki artışa işaret eden Kavaloğlu, şöyle devam etti:

        "2025, Avrupa pazarı için çok hareketli geçecek. İngiltere'den gelen turist sayısı, 1,5 milyonun üzerine çıkacak. Almanya'dan gelen turist sayısı ise 4 milyona yaklaşacak. Tüm bunlara bakıldığında hedefimiz olan 18 milyon turisti geçeceğiz. Paskalya tatili, marttan nisana kaydı. Dolayısıyla çok iyi nisan ayı geçireceğiz. 30 Nisan'a geldiğimizde, Antalya'ya geçen seneye kıyasla daha fazla turist gelmiş olacak."

        Kavaloğlu, en hareketli nisan ayını yaşayacaklarını ifade ederek, Paskalya sonrasında Belçika-Hollanda'nın da tatil periyotları olduğunu anlattı.

        Bu dönemde Benelüks ülkelerinde durgunluk olduğuna işaret eden Kavaloğlu, "Sebeplerini araştırıyoruz, pazarlama faaliyetleri yapıyoruz, tur operatörleriyle görüşüyoruz. Bu pazarlarda da artışa geçirebiliriz. Yurt içi pazarı da hareketli olacak. Önceki yıllara göre iklim şartları çok iyi gidiyor. Martın sonunda Ramazan Bayramı'nda Türk misafirlerimizi de ağırlayacağız. Oteller, Ramazan Bayramı ve Paskalya tatili ile yaz sezonunu açmış olacak." ifadelerini kullandı.

        - "Almanya, Rusya ve İngiltere'den gelen rezervasyonlar önemli"

        Antalya Spor Turizm Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğinin Başkanı Rıza Perçin de ITB Berlin'de Antalya'ya yönelik ilginin yoğun olduğunu, özellikle Almanya, Rusya ve İngiltere pazarlarından gelen erken rezervasyon taleplerinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

        Perçin, tarihi ve kültürel dinamiklerinin yanı sıra gastronomi, sağlık, spor ve doğa turizminin yanında Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın artan tanıtım faaliyetlerinin Türkiye'yi özellikle Avrupa ve Orta Doğu pazarlarından daha cazip hale getirdiğini vurguladı.

        Rıza Perçin, fuarlarda sürdürülebilir turizm politikalarının, doğa dostu otellerin ve karbon ayak izini azaltmaya yönelik projelerin, yapay zeka destekli rezervasyon sistemlerinin dikkat çekici olduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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