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        Haberler Ekonomi Para Alman savunma devi Trump'la uçuşa geçti: Hisseleri 2.5 ayda yüzde 101 yükseldi - Para Haberleri

        Alman savunma devi Trump'la uçuşa geçti

        ABD Başkanı Trump Avrupa ülkelerine savunma harcamalarını artırma konusunda baskı yaparken Alman savunma devi Rheinmetall; bu yıl yüksek hacimli askeri siparişlerin artmasını ve savunma alanındaki cirosunun yüzde 40 yükselmesini beklediğini duyurdu. Olumlu mali sonuçlar ve beklentilerin etkisiyle firmanın hisseleri sabah saatlerinde yüzde 5'in üzerinde yükseldi. Rheinmetall hisseleri 2025 genelinde ise şu ana kadar yüzde 101 değer kazandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2025 - 12:46 Güncelleme: 12.03.2025 - 12:46
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        Hisseleri 2.5 ayda yüzde 101 yükseldi
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        ABD Başkanı Donald Trump'ın başlattığı 'ticaret savaşı' dalgası küresel piyasalarda dalgalanmaya yol açarken, 'Önce Amerika' politikasının kazananlarından birisi Alman savunma sanayii üreticisi Rheinmetall oldu.

        ABD'nin Avrupa'yı savunma harcamalarını GSYH'lerinin yüzde 5'ine çıkarma yönünde baskı yapması ve özellikle Rusya konusunda kıtayı 'kaderine terk etmesinin' Alman devinin satışlarına olumlu yansıması bekleniyor.

        Rheinmetall, bugün yaptığı açıklamada, Avrupa savunma politikasındaki son değişikliklerin etkisiyle, “büyük hacimli siparişlerin" artmasını ve bu sebeple 2025 yılı satışlarının bu yıl yüzde 25-30 oranında yükselmesini beklediğini duyurdu.

        Otomotiv sektörüne parça da üreten Rheinmetall'in satış gelirleri 2024 yılında yüzde 36 artarak 9.7 milyar Euro'ya ulaştı. Sadece savunma alanındaki ciro artışı ise yüzde 50'yi buldu. Firma, 2025 yılında da savunma alanındaki yükselişin yüzde 40'a ulaşmasını bekliyor.

        55 MİLYAR EURO'LUK SİPARİŞ BİRİKİMİ

        Geçen yıl satışlarda yaşanan yükseliş, Rheinmetall’in faaliyet kârını yüzde 61 artırarak 1.48 milyar Euro'ya çıkararak rekor seviyeye ulaştırdı. Firma bunun yanında, geçen yıl sonu itibarıyla toplam sipariş birikiminin de rekor seviyeye ulaşarak 55 milyar Euro'ya ulaştığını açıkladı.

        "RUS SALDIRGANLIĞINA KARŞI EN ÖNEMLİ ORTAK"

        Rheinmetall tarafından yayımlanan faaliyet raporunda, “Güvenlik politikalarındaki değişiklikler göz önüne alındığında, Rheinmetall, Almanya ve müttefik ülkelerdeki savunma kapasitesinin artırılmasında önemli bir rol oynayabilir” ifadeleri yer aldı. Firma söz konusu raporda ayrıca, Ukrayna’ya askeri ekipman ve lojistik destek sağlayarak, ülkenin “Rus saldırganlığına karşı en önemli savunma sanayi ortağı” olduğunu vurguladı.

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        "SORUMLULUĞUMUZUN FARKINDAYIZ"

        Sonuçları değerlendiren Rheinmetall CEO’su Armin Papperger, “Üretim kapasitemizi büyük ölçüde artırdık ve artırmaya devam edeceğiz. Son iki yılda, yeni tesisler kurmak, satın almalar yapmak ve tedarik zincirlerini güvence altına almak için yaklaşık 8 milyar Euro yatırım yaptık. Ülkemizin güvenliği ve Avrupa’nın savunma kapasitesi konusunda sorumluluğumuzun farkındayız”

        PİYASA DEĞERİ 53.7 MİLYAR EURO

        Avrupa'da artması beklenen savunma harcamalarının ışığında mart başında JPMorgan, şirketin hedef fiyatını 800 Euro'dan 1.200 Euro'ya yükseltmişti. Bugün, açıklanan olumlu mali sonuçların da etkisiyle sabah saatlerinde firmanın hisseleri yüzde 5.4 yükselerek 1.216 Euro'ya çıktı. Yani JPMorgan'ın hedef fiyatına kısa bir sürede ulaştı. Rheinmetall hisseleri böylece 2025 başından bu yana yüzde 101, son 1 yılda ise yüzde 191 yükseldi.

        Bugün itibarıyla firmanın piyasa değeri 53.7 milyar Euro'ya ulaştı.

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