Diplomasinin zirvesi, nisanda Antalya'da buluşuyor
ANTALYADiplomasi Forumu (ADF)- 2025, bu yıl 11-13 Nisan tarihleri arasında 100'den fazla ülkeden lider, bakan ve uluslararası teşkilatların yöneticilerinin katılımı ile 4'üncü kez düzenlenecek.
ANTALYADiplomasi Forumu (ADF)- 2025, bu yıl 11-13 Nisan tarihleri arasında 100'den fazla ülkeden lider, bakan ve uluslararası teşkilatların yöneticilerinin katılımı ile 4'üncü kez düzenlenecek.
Antalya'da geçen yıl 147 ülkeden 12 devlet başkanı, 3 hükümet başkanı olmak üzere 15 lider, 67 bakan, 6 bakan yardımcısı ve NATO dahil 44 bölgesel ve uluslararası teşkilatın yöneticisinin katıldığı ADF, bu yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde, 100'den fazla ülkeden lider, bakan ve uluslararası teşkilatların yöneticilerinin katılımı ile dördüncü kez düzenlenecek.
'AYRIŞAN DÜNYADA DİPLOMASİYİ SAHİPLENMEK'
11-13 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek ADF-2025'in teması, 'Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek' olarak belirlendi. Temanın, küresel bölünmelerin arttığı bir ortamda diplomasinin istikrar kazandırıcı bir güç olarak kendisini yeniden kabul ettirmesine duyulan acil ihtiyacı yansıttığı ifade edildi. ADF düzenleme komitesinden yapılan açıklamada, "Büyüyen jeopolitik çatlaklar, derinleşen küresel eşitsizlikler, sivilleri hedef alan şiddet olaylarındaki artış, farklı görüşlere yönelik hoşgörüsüzlük, teknolojik kırılmaların yol açtığı belirsizlikler ve iklim krizinin çok boyutlu etkileri ortak adalet duygusunu sarsmış ve uluslararası kurumlara güveni aşındırmıştır. Mevcut uluslararası sistemin bu güncel sınamalara çözüm bulmadaki yetersizliği, halihazırda güçlükle ilerleyen iş birliği çabalarını daha da zorlaştırmaktadır" denildi.
YÜKSELEN İSTİKRARSIZLIK VE ÖNGÖRÜLEMEZLİK ÇAĞI
ADF'nin, karmaşık sınamaların ve çoklu krizlerin damgasını vurduğu, yükselen istikrarsızlık ve öngörülemezlik çağında, çok taraflı düzenin sistemik sorunlarını değerlendirmeyi ve hızla değişen uluslararası ortamda diplomasinin sahiplenilmesine yönelik diyaloğu teşvik etmeyi amaçladığı vurgulandı. Forumun, diplomasinin gidişatı nasıl değiştirebileceği ve ayrışan bir dünyada birlikte harekete geçmek için ortak bir zemin bulunmasında nasıl yol gösterebileceğini araştırmak üzere küresel liderleri, politika yapıcıları, akademisyenleri, iş dünyası uzmanlarını ve medya ile sivil toplum temsilcilerini bir araya getireceği belirtildi.
DİPLOMASİNİN ROLÜ
Forumun, giderek kutuplaşan bir ortamda diplomasinin rolünü ve temel ilkelerini yeniden tanımlama yolunda diyaloğa ilham vermeyi amaçladığı da belirtilerek, şöyle denildi: "Çatışmaların çözümü için yenilikçi araçlara, arabuluculuk stratejilerine ve bölgesel iş birliği mekanizmalarına odaklanarak çeşitli sorunların temel nedenlerinin tartışılması yoluyla Forum; politika yapıcıları, diplomasinin bu çalkantılı dönemleri nasıl yönetebileceğini yeniden değerlendirmeye teşvik edecektir. Forum, daha etkili ve birleştirici bir uluslararası sistemin oluşturulmasına yardımcı olmak amacıyla, uluslararası kuruluşlardaki işlevsizlik ve bu kuruluşlara yönelik güven eksikliğini inceleyerek küresel yönetişimin başarısızlıklarını gidermek için yeni çözümler arayacaktır. Diplomasinin nasıl daha kapsayıcı, uyarlanabilir ve dirençli hale gelebileceğini keşfetmek için geleneksel diplomatik çabaları destekleyen hükümet dışı paydaşların rolü üzerinde de durulacaktır. Forum, diplomasiyi barış ve iş birliğinin itici gücü haline getirecek ortak stratejiler üzerinde çalışılması için dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılara gelecek odaklı bir platform sağlayacaktır."
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