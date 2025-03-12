Diplomasinin zirvesi, nisanda Antalya'da buluşuyor

ANTALYADiplomasi Forumu (ADF)- 2025, bu yıl 11-13 Nisan tarihleri arasında 100'den fazla ülkeden lider, bakan ve uluslararası teşkilatların yöneticilerinin katılımı ile 4'üncü kez düzenlenecek.

Antalya'da geçen yıl 147 ülkeden 12 devlet başkanı, 3 hükümet başkanı olmak üzere 15 lider, 67 bakan, 6 bakan yardımcısı ve NATO dahil 44 bölgesel ve uluslararası teşkilatın yöneticisinin katıldığı ADF, bu yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde, 100'den fazla ülkeden lider, bakan ve uluslararası teşkilatların yöneticilerinin katılımı ile dördüncü kez düzenlenecek.

'AYRIŞAN DÜNYADA DİPLOMASİYİ SAHİPLENMEK'

11-13 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek ADF-2025'in teması, 'Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek' olarak belirlendi. Temanın, küresel bölünmelerin arttığı bir ortamda diplomasinin istikrar kazandırıcı bir güç olarak kendisini yeniden kabul ettirmesine duyulan acil ihtiyacı yansıttığı ifade edildi. ADF düzenleme komitesinden yapılan açıklamada, "Büyüyen jeopolitik çatlaklar, derinleşen küresel eşitsizlikler, sivilleri hedef alan şiddet olaylarındaki artış, farklı görüşlere yönelik hoşgörüsüzlük, teknolojik kırılmaların yol açtığı belirsizlikler ve iklim krizinin çok boyutlu etkileri ortak adalet duygusunu sarsmış ve uluslararası kurumlara güveni aşındırmıştır. Mevcut uluslararası sistemin bu güncel sınamalara çözüm bulmadaki yetersizliği, halihazırda güçlükle ilerleyen iş birliği çabalarını daha da zorlaştırmaktadır" denildi.

YÜKSELEN İSTİKRARSIZLIK VE ÖNGÖRÜLEMEZLİK ÇAĞI

ADF'nin, karmaşık sınamaların ve çoklu krizlerin damgasını vurduğu, yükselen istikrarsızlık ve öngörülemezlik çağında, çok taraflı düzenin sistemik sorunlarını değerlendirmeyi ve hızla değişen uluslararası ortamda diplomasinin sahiplenilmesine yönelik diyaloğu teşvik etmeyi amaçladığı vurgulandı. Forumun, diplomasinin gidişatı nasıl değiştirebileceği ve ayrışan bir dünyada birlikte harekete geçmek için ortak bir zemin bulunmasında nasıl yol gösterebileceğini araştırmak üzere küresel liderleri, politika yapıcıları, akademisyenleri, iş dünyası uzmanlarını ve medya ile sivil toplum temsilcilerini bir araya getireceği belirtildi.