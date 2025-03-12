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        Mourinho'dan Rangers kararı! İlk 11'de sürpriz değişiklik

        UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Rangers'a konuk olacak. İlk maçı 3-1 kaybeden sarı-lacivertliler, en az 3 farklı galibiyet alması durumunda turu geçecek. 2 farklı galibiyette uzatmalara gidecek karşılaşmada diğer tüm sonuçlarda ise İskoç ekibi tur atlayacak. İşte Rangers-Fenerbahçe maçı öncesi tüm bilinmesi gerekenler...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 12.03.2025 - 10:16 Güncelleme: 12.03.2025 - 10:16
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        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda evinde 3-1 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında yarın İskoçya'nın Rangers takımına konuk olacak. Ibrox Stadı'nda oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak müsabaka, TRT 1'den canlı yayınlanacak.

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        Müsabakayı Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek. Eskas'ın yardımcılıklarını vatandaşları Jan Erik Engan ve Isaak Elias Bashevkin yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Rohit Saggi olacak. Maçta Hollandalı Pol van Boekel VAR, Almanya'dan Christian Dingert ise AVAR olarak görev alacak.

        3

        Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de mağlup olduğu rakibini deplasmanda devirerek adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor.

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        TUR İHTİMALLERİ

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale adını yazdırmak için İskoçya'dan 2 ve daha farklı galibiyetle ayrılmak zorunda. Sarı-lacivertlilerin 2 farklı galibiyeti durumunda uzatmaya gidecek karşılaşmada Rangers'a her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 farklı mağlubiyette tur için yeterli olacak.

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        Müsabaka Fenerbahçe'nin 2 farklı galibiyetiyle tamamlanması durumunda uzayacak karşılaşmada önce 15'er dakikalık iki uzatma bölümü oynanacak. Burada da eşitliğin bozulmaması durumunda turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.

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        TEK EKSİK ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ

        Fenerbahçe, İskoçya deplasmanına tek eksikle gidecek. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü, zorlu Rangers müsabakasında forma giyemeyecek.

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        İSMAİL YÜKSEK DÖNÜYOR

        Fenerbahçe'nin milli orta sahası İsmail Yüksek, takıma geri dönüyor. Sakatlığı nedeniyle 1 ayı aşkın süredir takımdan uzak kalan İsmail, teknik heyetin görevlendirmesi durumunda Rangers maçında forma giyebilecek. İsmail, son olarak 9 Şubat'ta Alanyaspor deplasmanında forma giymiş ve o maçta sakatlanmıştı.

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        Öte yandan sarı-lacivertli ekipte ilk maçta kart cezaları nedeniyle forma giyemeyen Fred Rodrigues ve Bright Osayi-Samuel de formasına kavuşacak.

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        6 İSİM SINIRDA

        Fenerbahçe'de 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertli ekipte Mert Müldür, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Edin Dzeko ve Allan Saint-Maximin, kart görmeleri durumunda turu geçmeleri halinde çeyrek final ilk maçında mücadele edemeyecek.

        10

        LIVAKOVIC (İRFAN CAN)

        11

        DJIKU

        12

        SKRINIAR

        13

        YUSUF

        14

        FRED

        15

        SZYMANSKI

        16

        KOSTIC

        17

        TALISCA (TADIC)

        18

        DZEKO

        19

        EN-NESYRI

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