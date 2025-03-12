Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emekli ikramiyelerine ilişkin "Emekli ikramiyelerinde tutar netleşti, Meclis'ten geçince hesaplara yatacak" açıklamasında bulundu
AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emeklilere bayram ikramiyesine ilişkin sorulara da yanıt verdi.
Bakan Işıkhan emekli ikramiyelerine ilişkin "Emekli ikramiyelerinde tutar netleşti, Meclis'ten geçince hesaplara yatacak" açıklamasında bulundu.
EMEKLİ İKRAMİYESİ 4 BİN TL OLARAK AÇIKLANMIŞTI
Geçtiğimiz günlerde emekli ikramiyesinin 3 bin TL'den 4 bin TL'ye yükseltileceği açıklanmıştı.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Emeklilerimize verilen Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiye tutarını 4 bin TL'ye çıkarıyoruz" diyerek yapılacak artışı duyurmuştu.
Emeklilere her yıl Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde ödenen bayram ikramiyeleri, 2024 yılında yüzde 50 artırılarak 3 bin TL'ye yükseltilmişti.
* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.