Denizli'nin Pamukkale ilçesi Kınıklı Mahallesi'nde, edinilen bilgiye göre 'kız meselesi' nedeniyle Alperen Karaca (20) ile Enes A.H. (19) arasında çıkan sözlü tartışmanın ardından gençler buluşmak için telefonda randevulaştı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ AA ve İHA'daki habere göre her iki tarafta arkadaşlarını alarak Çamlık Parkı'nda buluştu. İki grup arasında başlayan tartışma bir anda kavgaya dönüştü.

BIÇAKLA AĞIR YARALANDI Olay yerine bıçakla gelen Enes A.H., Karaca'yı bıçakla ağır yaraladı. Karaca'nın arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI Alperen Karaca, kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybetti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydan sonra kaçan şüpheli Enes A.H.'yi saklandığı adreste yakaladı.