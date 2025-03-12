BDDK'dan elektrikli araç kredilerinde vade düzenlemesi
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Türkiye'de üretilen elektrikli araçların satışlarının vade sayılarında değişikliğe gitti. Karara göre vade sınırı, nihai fatura değeri 2,5 milyon TL ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 48 ay olarak belirlendi
Giriş: 12.03.2025 - 10:52 Güncelleme: 12.03.2025 - 11:19
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