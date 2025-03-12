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        "21. Yüzyılda Antalya Çalıştayları" başladı

        Antalya'da Kent Konseyi tarafından düzenlenen "21. Yüzyılda Antalya Çalıştayları" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 13:21 Güncelleme: 12.03.2025 - 13:32
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        "21. Yüzyılda Antalya Çalıştayları" başladı
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        Antalya'da Kent Konseyi tarafından düzenlenen "21. Yüzyılda Antalya Çalıştayları" başladı.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi, Antalya Bilim Üniversitesi, Antalya Belek Üniversitesi, kamu kuruluşları ve ilçe belediyeleri işbirliğiyle organize edilen çalıştayın açılışı, Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

        Vali Hulusi Şahin, açılışta yaptığı konuşmada, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'nü kutladı.

        Kentlerin imarıyla ilgili geçmişte yapılan hataların tekrarlanmaması gerektiğini belirten Şahin, "Yeni gelişen dünyada doğru tercihler yapmamışız, bunu görüyoruz. Şimdi yanlışlardan ders çıkarmalıyız, 21. yüzyılda aynı hataları yapmayalım. Yeşili koruyarak çözüm bulabiliriz. Bir şehri kurtaracak ve batıracak olan şey imardır. Doğru imar yapacaksınız. İmarın bir de kötülüğü var, yaptığınız hata bugün değil 20 yıl sonra belli oluyor. Dolayısıyla iyi planlayalım." diye konuştu.

        - "Doğa ile uyumlu şehir modeli oluşturmak zorundayız"

        Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, tarihin her döneminde doğası, iklimi ve bereketli topraklarıyla medeniyetlerin kesişim noktası olan kentte, birçok değerin plansız büyüme nedeniyle kaybolduğunu vurguladı.

        Tarım arazilerinin betonlaştığını, doğal kaynakların yok olduğunu ve yeşil alanların azaldığını dile getiren Özkan, şöyle devam etti:

        "Dünya bugün büyük bir dönüşüm yaşıyor. İklim değişikliği, çevresel sorunlar, kaynakların hızla tüketilmesi ve küresel ısınma gibi tehditler kapımızda değil, artık evimizin içinde. Doğa ile uyumlu, sürdürülebilir bir şehir modeli oluşturmak, tarım alanlarımızı, su kaynaklarımızı, doğamızı korumak ve geleceğimize sahip çıkmak zorundayız. Bu bizim dünyayı kendine hayran bırakan bu güzel şehre ve gelecek nesillere borcumuz."

        Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Erkan Çelik, kentte iklim değişikliği, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirlik gibi birçok örnek çalışmaları yürüttüklerini ve bu uygulamaları yaygınlaştırmaya devam edeceklerini belirtti.

        Kent Konseyi Başkanı Semanur Kurt da çalıştayın kentin mevcut değerlerinin korunması, yaşam kalitesinin korunarak geleceğe taşınması konusundaki stratejilerin belirlenmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

        Açılışın ardından ODTÜ Kent Araştırmaları Enstitüsü'nden Prof. Dr. İlhan Tekeli Cumhuriyet öncesi ve sonrası kentleşme politikaları, Doç. Dr. Engin Kepenek ise Antalya'nın 1980 sonrası kentleşme süreci ve güncel sorunlarına ilişkin oturumlarda konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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