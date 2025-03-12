Antalya'da kanalizasyon altyapı çalışması başlatıldı
Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ekiplerince, Kepez ilçesinde kanalizasyon altyapı çalışması başlatıldı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ekiplerince, Kepez ilçesinde kanalizasyon altyapı çalışması başlatıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Aktoprak Mahallesi’nde yapılacak kanalizasyon altyapı çalışmalarıyla modern ve dayanıklı sistem oluşturularak altyapı güçlendirilecek.
Bu kapsamda bölgede 10 kilometrelik kanalizasyon hattı oluşturulacak.
Projeyle bölgedeki yaşam kalitesinin artırılması ve çevre sağlığına katkı sağlanması amaçlanıyor.
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