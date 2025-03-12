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        Antalya'da kanalizasyon altyapı çalışması başlatıldı

        Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ekiplerince, Kepez ilçesinde kanalizasyon altyapı çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 13:37 Güncelleme: 12.03.2025 - 13:57
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        Antalya'da kanalizasyon altyapı çalışması başlatıldı
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        Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ekiplerince, Kepez ilçesinde kanalizasyon altyapı çalışması başlatıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Aktoprak Mahallesi’nde yapılacak kanalizasyon altyapı çalışmalarıyla modern ve dayanıklı sistem oluşturularak altyapı güçlendirilecek.

        Bu kapsamda bölgede 10 kilometrelik kanalizasyon hattı oluşturulacak.

        Projeyle bölgedeki yaşam kalitesinin artırılması ve çevre sağlığına katkı sağlanması amaçlanıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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