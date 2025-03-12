Antalyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile 14 Mart Cuma günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile 14 Mart Cuma günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre kırmızı-beyazlı ekip, Galatasaray müsabakasının hazırlıklarına akşam saatlerinde Corendon Airlines Park Stadı'nda yaptığı antrenmanla devam etti.
Isınma hareketleriyle başlayan idmanda pas, şut ve taktiksel çalışmalar yapıldı.
Antalyaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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