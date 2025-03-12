Antalyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kulübün açıklamasına göre kırmızı-beyazlı ekip, Galatasaray müsabakasının hazırlıklarına akşam saatlerinde Corendon Airlines Park Stadı'nda yaptığı antrenmanla devam etti.

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