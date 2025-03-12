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        Antalyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile 14 Mart Cuma günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 21:32 Güncelleme: 12.03.2025 - 21:37
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        Antalyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile 14 Mart Cuma günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulübün açıklamasına göre kırmızı-beyazlı ekip, Galatasaray müsabakasının hazırlıklarına akşam saatlerinde Corendon Airlines Park Stadı'nda yaptığı antrenmanla devam etti.

        Isınma hareketleriyle başlayan idmanda pas, şut ve taktiksel çalışmalar yapıldı.

        Antalyaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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