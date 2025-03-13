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        ASKON 18. Ekonomi Değerlendirme Toplantısı Antalya'da yapılacak

        Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) tarafından Antalya'da 19 Mart'ta düzenlenecek 18. Aylık Ekonomi Değerlendirme Toplantısı, iş dünyasını bir araya getirecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 14:22 Güncelleme: 13.03.2025 - 15:26
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        ASKON 18. Ekonomi Değerlendirme Toplantısı Antalya'da yapılacak
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        Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) tarafından Antalya'da 19 Mart'ta düzenlenecek 18. Aylık Ekonomi Değerlendirme Toplantısı, iş dünyasını bir araya getirecek.

        ASKON Antalya Şube Başkanı Onur Kacar, AA muhabirine, ASKON tarafından geleneksel olarak düzenlenen toplantının 18'incisini Antalya'nın ev sahipliğinde gerçekleştireceklerini söyledi.

        Toplantının Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ve ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın'ın katılımıyla kent merkezindeki bir otelde yapılacağını belirten Kacar, "Toplantıda ekonomideki son gelişmeleri değerlendireceğiz. Bakan Yardımcısı Sayın Mahmut Gürcan ekonomideki planları, son alınan kararları bizlerle paylaşacak. Yılın değerlendirmesi yapılacak. İş dünyasının merak ettiği konula ele alınacak. Faiz oranları, ihracat, destekler ile ilgili konular konuşulacak." dedi.

        İş insanları açısından güzel ve verimli bir toplantı olacağını vurgulayan Kacar, toplantıya Antalya'daki sivil toplum kuruluşları, esnaf odaları temsilcileri, ihracatçıları beklediklerini kaydetti.

        Kacar, toplantının saat 17.30'da başlayacağını ve ardından iftar programının yapılacağını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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