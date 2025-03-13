ASKON 18. Ekonomi Değerlendirme Toplantısı Antalya'da yapılacak

Kacar, toplantının saat 17.30'da başlayacağını ve ardından iftar programının yapılacağını ifade etti.

İş insanları açısından güzel ve verimli bir toplantı olacağını vurgulayan Kacar, toplantıya Antalya'daki sivil toplum kuruluşları, esnaf odaları temsilcileri, ihracatçıları beklediklerini kaydetti.

Toplantının Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ve ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın'ın katılımıyla kent merkezindeki bir otelde yapılacağını belirten Kacar, "Toplantıda ekonomideki son gelişmeleri değerlendireceğiz. Bakan Yardımcısı Sayın Mahmut Gürcan ekonomideki planları, son alınan kararları bizlerle paylaşacak. Yılın değerlendirmesi yapılacak. İş dünyasının merak ettiği konula ele alınacak. Faiz oranları, ihracat, destekler ile ilgili konular konuşulacak." dedi.

ASKON Antalya Şube Başkanı Onur Kacar, AA muhabirine, ASKON tarafından geleneksel olarak düzenlenen toplantının 18'incisini Antalya'nın ev sahipliğinde gerçekleştireceklerini söyledi.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) tarafından Antalya'da 19 Mart'ta düzenlenecek 18. Aylık Ekonomi Değerlendirme Toplantısı, iş dünyasını bir araya getirecek.

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