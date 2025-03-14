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        Antalya'da dövüş için hazırlanan 4 horoz koruma altına alındı

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde dövüş için hazırlanan 4 horoz koruma altına alınarak Antalya Doğal Yaşam Parkı yetkililerine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 21:25 Güncelleme: 14.03.2025 - 21:25
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        Antalya'da dövüş için hazırlanan 4 horoz koruma altına alındı
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde dövüş için hazırlanan 4 horoz koruma altına alınarak Antalya Doğal Yaşam Parkı yetkililerine teslim edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, Yeşildere Mahallesi'ndeki bir evde horoz dövüşü yaptırılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Evin bahçesinde horoz dövüşü için ring kurulduğunu tespit eden ekipler, evdeki 4 horozu koruma altına alıp Antalya Doğal Yaşam Parkı yetkililerine teslim etti.

        Ekipler, horoz sahiplerine "Hayvanları Koruma Kanunu'na Muhalefet Etme" suçundan idari para cezası uyguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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