Antalya'da dövüş için hazırlanan 4 horoz koruma altına alındı

Evin bahçesinde horoz dövüşü için ring kurulduğunu tespit eden ekipler, evdeki 4 horozu koruma altına alıp Antalya Doğal Yaşam Parkı yetkililerine teslim etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, Yeşildere Mahallesi'ndeki bir evde horoz dövüşü yaptırılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.