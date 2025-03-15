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        Serik'te minibüs ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 14:10 Güncelleme: 15.03.2025 - 14:12
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        Serik'te minibüs ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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        Antalya'nın Serik ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Mehmet Berkant Sarı (19) idaresindeki plakasız motosiklet ile henüz sürücüsü öğrenilemeyen Serik Belediyesi'ne ait 07 YOT 42 plakalı minibüs Sanayi Kavşağı'nda çarpıştı.

        Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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