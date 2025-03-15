Serik'te minibüs ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mehmet Berkant Sarı (19) idaresindeki plakasız motosiklet ile henüz sürücüsü öğrenilemeyen Serik Belediyesi'ne ait 07 YOT 42 plakalı minibüs Sanayi Kavşağı'nda çarpıştı.

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