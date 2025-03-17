Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Türkiye Yıldızlar Tekvando Şampiyonası, Antalya'da başladı

        Türkiye Yıldızlar Tekvando Şampiyonası, 70 ilden 2 bin 800 sporcunun katılımıyla Antalya'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 12:47 Güncelleme: 17.03.2025 - 13:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye Yıldızlar Tekvando Şampiyonası, Antalya'da başladı
        ABONE OL

        Türkiye Yıldızlar Tekvando Şampiyonası, 70 ilden 2 bin 800 sporcunun katılımıyla Antalya'da başladı.

        Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın ilk günü, çekişmeli maçlara sahne oldu.

        Türkiye Tekvando Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Erişik, AA muhabirine, Türk tekvandocuların son yıllarda aldıkları derecelerle Türkiye'nin yüz akı olduğunu söyledi.

        Şampiyonayı Antalya'da düzenlemekten memnuniyet duyduklarını belirten Erişik, "70 ilden 2800 sporcunun katıldığı bu şampiyonanın ardından Estonya'da yapılacak Avrupa Kulüpler Şampiyonası'na kadınlar ve erkeklerde iki takım halinde katılacağız. Orada derece yapacak sporcularımız da A Milli Takım'a seçilecek ve dünya şampiyonasında mücadele edecek. Dolayısıyla Antalya'daki bu organizasyonu, bir anlamda milli takım seçmeleri sayabiliriz." dedi.

        Şampiyona, 22 Mart'ta sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bank Pozitif'in yönetimi TMSF'ye devredildi
        Bank Pozitif'in yönetimi TMSF'ye devredildi
        ABD'nin sınır dışı ettiği çete üyeleri El Salvador'a geldi
        ABD'nin sınır dışı ettiği çete üyeleri El Salvador'a geldi
        Osimhen'den Galatasaray'a yeşil ışık!
        Osimhen'den Galatasaray'a yeşil ışık!
        ABD'li moda devi iflas ediyor
        ABD'li moda devi iflas ediyor
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        Bakanlıktan iyi hal indirimine itiraz
        Bakanlıktan iyi hal indirimine itiraz
        "Fenerbahçe'de temizlik şart"
        "Fenerbahçe'de temizlik şart"
        Kademeli emeklilikte ne isteniyor?
        Kademeli emeklilikte ne isteniyor?
        Kenize Murad mı CIA ajanı? İnsanı güldürmeyin!
        Kenize Murad mı CIA ajanı? İnsanı güldürmeyin!
        Uyuşturucu ve fuhuşa zorlandı! Nesrin'in hayatını kararttılar!
        Uyuşturucu ve fuhuşa zorlandı! Nesrin'in hayatını kararttılar!
        "Bu ilişki evliliğe gider" fotoğrafı
        "Bu ilişki evliliğe gider" fotoğrafı
        Şebeke suyunda petrol hidrokarbonu çıkmıştı! Sevindiren haber!
        Şebeke suyunda petrol hidrokarbonu çıkmıştı! Sevindiren haber!
        İki kuzen sosyal medyada küfürleşti... 'Kuş dolabı' cinneti!
        İki kuzen sosyal medyada küfürleşti... 'Kuş dolabı' cinneti!
        17 yaşındaki genç öldürüldü! Borç kavgası 'kanlı' bitti!
        17 yaşındaki genç öldürüldü! Borç kavgası 'kanlı' bitti!
        "Ford'un en önemli ve başarılı ortaklığı bizimle yaptığı ortaklık"
        "Ford'un en önemli ve başarılı ortaklığı bizimle yaptığı ortaklık"
        3 ayrı eve molotofkokteyli attılar! Zanlı çok yakını çıktı!
        3 ayrı eve molotofkokteyli attılar! Zanlı çok yakını çıktı!
        Times Meydanı'nda bir adam kasıtlı olarak ateşe verildi
        Times Meydanı'nda bir adam kasıtlı olarak ateşe verildi
        "Kardeşimi babam öldürdü" vahşetinde dava açıldı!
        "Kardeşimi babam öldürdü" vahşetinde dava açıldı!
        Fenerbahçe'nin ilk 5 sıra kabusu!
        Fenerbahçe'nin ilk 5 sıra kabusu!
        Nedir bu katarsis?
        Nedir bu katarsis?

        Benzer Haberler

        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası "Çanakkale Şehitlerini Anma Konseri" vere...
        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası "Çanakkale Şehitlerini Anma Konseri" vere...
        Antalya'da Ramazan Bayramı öncesinde marketlerde fiyatlar denetlendi
        Antalya'da Ramazan Bayramı öncesinde marketlerde fiyatlar denetlendi
        Ortaokulda başladıkları judoyu, üniversite hayatlarına taşıdılar
        Ortaokulda başladıkları judoyu, üniversite hayatlarına taşıdılar
        Otelin, 'erkek sayısı fazla olmasın' gerekçesiyle rezervasyon iptaline emsa...
        Otelin, 'erkek sayısı fazla olmasın' gerekçesiyle rezervasyon iptaline emsa...
        Serik'te Dünya Yetimler Günü kapsamında etkinlik düzenlendi
        Serik'te Dünya Yetimler Günü kapsamında etkinlik düzenlendi
        Alanya'da otomobilin çarptığı bisikletli çocuk öldü
        Alanya'da otomobilin çarptığı bisikletli çocuk öldü