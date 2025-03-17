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        Antalya'da drift atan sürücüye 55 bin 659 lira ceza uygulandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde drift atarak çevreyi rahatsız eden ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 55 bin 659 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 14:04 Güncelleme: 17.03.2025 - 14:04
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        Antalya'da drift atan sürücüye 55 bin 659 lira ceza uygulandı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde drift atarak çevreyi rahatsız eden ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 55 bin 659 lira ceza kesildi.

        İlçe Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kargıcak Mahallesi'nde bir sürücünün kamyonetiyle drift yaptığının bildirilmesi üzerine trafik ekipleri harekete geçti.

        Ekipler, çevreyi rahatsız ettiği ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilen sürücüye 55 bin 659 lira ceza uyguladı.

        Sürücünün ehliyetine de 60 gün süreyle el konularak, araç trafikten men edildi.

        Öte yandan, drift atan sürücü iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Görüntülerde, sürücünün trafikte diğer araçların geçişi sırasında yolda hızla dönerek, tozun savrulması yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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