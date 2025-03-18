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        Alanya Kalesi'ndeki ormanlık alanda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

        Antalya'nın Alanya Kalesi bölgesindeki ormanlık alanda mahsur kalan 2 kişi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Alanya ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 12:33 Güncelleme: 18.03.2025 - 12:33
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        Alanya Kalesi'ndeki ormanlık alanda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
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        Antalya'nın Alanya Kalesi bölgesindeki ormanlık alanda mahsur kalan 2 kişi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Alanya ekiplerince kurtarıldı.

        Gezmek amacıyla Alanya Kalesi'ne giden ormanlık alanda havanın kararmasıyla yolu bulamayan 2 kişi, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

        Yerlerini belli etmek için ateş yakan vatandaşlar, AKUT Alanya ekiplerince kurtarılarak merkeze getirildi.

        Öte yandan alevlerin ormandaki ağaçlara sıçraması üzerine küçük çaplı yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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