Alanya Kalesi'ndeki ormanlık alanda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Antalya'nın Alanya Kalesi bölgesindeki ormanlık alanda mahsur kalan 2 kişi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Alanya ekiplerince kurtarıldı.
Antalya'nın Alanya Kalesi bölgesindeki ormanlık alanda mahsur kalan 2 kişi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Alanya ekiplerince kurtarıldı.
Gezmek amacıyla Alanya Kalesi'ne giden ormanlık alanda havanın kararmasıyla yolu bulamayan 2 kişi, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.
Yerlerini belli etmek için ateş yakan vatandaşlar, AKUT Alanya ekiplerince kurtarılarak merkeze getirildi.
Öte yandan alevlerin ormandaki ağaçlara sıçraması üzerine küçük çaplı yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
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