Antalya'da arama kurtarma gönüllülerine eğitim verildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi, gönüllülük projesi kapsamında SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği'nin kamplı eğitimine ev sahipliği yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi'nin Kepez ilçesinde hayata geçirdiği Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi, çocuk ve gençleri spor, sanat ve sosyal projelerle buluştururken, gönüllülük projesi kapsamında STK'ların eğitim çalışmalarına da destek oluyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Akreditasyon Sistemi içerisinde faaliyet gösteren SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği'nin Antalya temsilciliğine yeni katılan 29 gönüllüye Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi'nde doğada kamplı eğitim verildi.

SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği Başkanı Erdem Akın, Türkiye'de 10 tane temsilciliği olan derneğin 11. temsilciliğinin Antalya'da kurulduğunu belirtti.

İlk eğitimi gerçekleştirdiklerini ve 29 gönüllüyle iki gün süren yoğun bir program geçirdiklerini anlatan Akın, şunları kaydetti:

"Ekibimize yeni katılacak üyelerimize afetlerde kullanabileceği teçhizatları öğrettik, doğada arama kurtarma, ipler ve düğümler ile arazide kazazedeyi sedyede sabitleme ve taşıma teknikleri konusunda bilgiler verdik. Tatbikatlar yaptırıldı. Afet ve acil durumlarda bilgili ve yetkin gönüllülerin varlığı afet bölgelerinde daha çok cana ulaşmamıza, afetlerin türüne bakmaksızın daha az zararla atlatılmasına olanak veriyor. Doğanın içinde çok güzel bir yerde hem kamp yaptık hem de eğitim verdik."