Antalya'da babasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde babasını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde babasını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Hurma Mahallesi'nde babası Süleyman A'yı bıçaklayarak öldüren O.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekibince adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Konyaaltı ilçesinde, Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Sekreterliğinden emekli Süleyman A. (65) ile oğlu O.A. (27) arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine O.A. babasını bıçaklayarak öldürmüş, olayın ardından kaçan O.A, polis ekiplerince yakalanmıştı.
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