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        Antalya'da babasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde babasını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 15:52 Güncelleme: 19.03.2025 - 15:56
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        Antalya'da babasını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
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        Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde babasını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Hurma Mahallesi'nde babası Süleyman A'yı bıçaklayarak öldüren O.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekibince adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Konyaaltı ilçesinde, Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Sekreterliğinden emekli Süleyman A. (65) ile oğlu O.A. (27) arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine O.A. babasını bıçaklayarak öldürmüş, olayın ardından kaçan O.A, polis ekiplerince yakalanmıştı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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