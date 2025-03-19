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        Tekerlekli Sandalye Tenisi A Milli Kadın Takımı, Litvanya'yı 2-1 yendi

        Antalya'da düzenlenen Tekerlekli Sandalye Tenisi Dünya Takımlar Kupası Avrupa Elemeleri'nin ilk gününde A Milli Kadın Takımı, Litvanya'yı 2-1 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 21:45 Güncelleme: 19.03.2025 - 21:45
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        Tekerlekli Sandalye Tenisi A Milli Kadın Takımı, Litvanya'yı 2-1 yendi
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        Antalya'da düzenlenen Tekerlekli Sandalye Tenisi Dünya Takımlar Kupası Avrupa Elemeleri'nin ilk gününde A Milli Kadın Takımı, Litvanya’yı 2-1 mağlup etti.

        Manavgat'taki Alibey Club'ta 23 Mart'a kadar sürecek olan organizasyonun ilk gününde Tekerlekli Sandalye Tenisi A Milli Kadın Takımı, Litvanya ile karşılaştı.

        Serinin ilk maçında Kotryna Zizmaraite, milli tenisçi Çiğdem Sayın'ı 3-6, 6-2, 6-3 yenerek Litvanya’yı 1-0 öne taşıdı. İkinci tekler mücadelesinde Zeliha Aksak, Agneska Tolocko'yı 6-2, 6-1 mağlup etti ve seride durumu 1-1’e getirdi. Serinin kazananını belirleyecek çiftler karşılaşmasında Zeliha Aksak-Ebru Sulak ikilisi Agneska Tolocko-Kotryna Zizmaraite çiftini 6-2, 6-1 yendi. Bu sonuçla Türkiye, Litvanya'yı 2-1 yendi.

        Kaptanlığını Sinem Alptekin Oğuz, antrenörlüğünü Canan Pulat’ın yaptığı Tekerlekli Sandalye A Milli Kadın Takımı'nın kadrosunda Zeliha Aksak, Ebru Sulak, Çiğdem Sayın ve Elfida Algit yer alıyor.

        Milli tenisçilerin grubunda Litvanya, İsviçre, Avusturya, İsveç bulunuyor.

        Ay-yıldızlılar yarın saat 10.00’da başlayacak karşılaşmalarda Avusturya ile karşılaşacak. Grubunu birinci olarak tamamlayan ülke, Tekerlekli Sandalye Tenisi Dünya Takımlar Kupası finallerine gitmeye hak kazanacak.

        Manavgat'ta 23 Mart'a kadar sürecek organizasyonda 15 ülke ve 21 takımdan 60 sporcu korta çıkıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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