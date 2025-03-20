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        Türkiye turizmdeki tecrübesini Afrika'ya aktarıyor

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Türkiye'nin öncülüğünde Mısır'da ilki geçen yıl düzenlenen, bu yıl da mayısta yapılacak Afrika Turizm Fuarı Mısır (ATF25Egypt) ile iki ülke arasında turizm alanında işbirliğinin artırılması amaçlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 12:31 Güncelleme: 20.03.2025 - 12:44
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        Türkiye turizmdeki tecrübesini Afrika'ya aktarıyor
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        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Türkiye'nin öncülüğünde Mısır'da ilki geçen yıl düzenlenen, bu yıl da mayısta yapılacak Afrika Turizm Fuarı Mısır (ATF25Egypt) ile iki ülke arasında turizm alanında işbirliğinin artırılması amaçlanıyor.

        GMT Fuarcılık tarafından Rixos Hotels Egypt sponsorluğunda organize edilen fuar, 22-23 Mayıs'ta Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde gerçekleştirilecek.

        GMT Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Meral, AA muhabirine, geçen yıl ilkini gerçekleştirdikleri organizasyonda 80 ülkeden 3 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladıklarını, bu yıl katılımın daha yüksek olmasını beklediklerini söyledi.

        Fuar ile Afrika turizmini küresel turizm ağlarına entegre etmeyi ve sektördeki bağlantılarını güçlendirmeyi hedeflediklerini belirten Meral, Afrika kıtasını diğer ülkelerle müşteri ve ürün potansiyeli ile bağlamak istediklerini kaydetti.

        Meral, turizm açısından bir köprü kurma görevini üstlendiklerini ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Afrika'nın muazzam bir kapasitesi var, genişleyen bir ekonomik devinimi var. Bu süreç Afrika'nın kaynak pazar olma ihtimalini taşıyor. Bu potansiyeli Türkiye'ye yönlendirmek amacıyla böyle bir adım attık. Aynı zamanda Afrika kendi içerisinde de dışarıdan müşteri almak istiyor. Afrika'da büyük bir turizm hareketi, ekosistem var. Türkiye olarak sadece turizm yapmıyoruz, turizm yapan ülkelerle insan kaynağını, bilgiyi, tecrübeyi de paylaşıyoruz. Dolayısıyla Afrika'ya ürünlerimizi, bilgimizi de ihraç edebiliriz."

        Türkiye'nin turizm alanındaki tecrübesinin her geçen yıl arttığını vurgulayan Meral, fuarın da hem Türk turizmine hem de Afrika turizmine katkı sağlayacağını kaydetti.

        Afrika'da önemli bir turizm fuarına ev sahipliği yaparak Türkiye'nin bayrağını orada dalgalandırdıklarını dile getiren Meral, "Afrika kıtasıyla iş yapmak isteyenler için önemli bir etkinlik olacak. Bilhassa Kuzey Afrika'daki ülkelerde önemli gelişmeler var. Afrika'nın farklı zenginlikleri var, safarisi, doğal kaynakları gibi. Afrika turizminde malzeme, ekipman, insan açısından Türkiye oyun kurucu bir ülke olabilir. Türkiye'nin böyle bir potansiyeli var. Biz de naçizane bu potansiyel için köprü kurmak istiyoruz." diye konuştu.

        - Fuarda 100'ün üzerinde turizm markası yer alacak

        Selçuk Meral, Afrika Turizm Fuarı 2025 Mısır'ın, turizm profesyonelleri ve yatırımcıları için dinamik bir platform olmayı vadettiğini anlattı.

        Bu yıl 70'ten fazla ülkeden 5 binin üzerinde profesyonel ziyaretçi beklediklerine dikkati çeken Meral, fuarda 100'ün üzerinde turizm markasının yer almasının öngörüldüğünü bildirdi.

        Fuarda 2 gün boyunca 10 binden fazla ikili görüşme yapılacağını, sektördeki önemli isimlerin deneyimlerini ve öngörülerini katılımcılarla paylaşacağını aktaran Meral, Afrika'nın ve Mısır'ın kültürel mirasını ve sürdürülebilir turizmini ön plana çıkararak kıta turizmine stratejik bir ivme kazandırmayı, yeni projeler ve yatırımlar için fırsatlar yaratmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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