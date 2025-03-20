Türkiye turizmdeki tecrübesini Afrika'ya aktarıyor

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Türkiye'nin öncülüğünde Mısır'da ilki geçen yıl düzenlenen, bu yıl da mayısta yapılacak Afrika Turizm Fuarı Mısır (ATF25Egypt) ile iki ülke arasında turizm alanında işbirliğinin artırılması amaçlanıyor.

GMT Fuarcılık tarafından Rixos Hotels Egypt sponsorluğunda organize edilen fuar, 22-23 Mayıs'ta Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde gerçekleştirilecek.

GMT Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Meral, AA muhabirine, geçen yıl ilkini gerçekleştirdikleri organizasyonda 80 ülkeden 3 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladıklarını, bu yıl katılımın daha yüksek olmasını beklediklerini söyledi.

Fuar ile Afrika turizmini küresel turizm ağlarına entegre etmeyi ve sektördeki bağlantılarını güçlendirmeyi hedeflediklerini belirten Meral, Afrika kıtasını diğer ülkelerle müşteri ve ürün potansiyeli ile bağlamak istediklerini kaydetti.

Meral, turizm açısından bir köprü kurma görevini üstlendiklerini ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Afrika'nın muazzam bir kapasitesi var, genişleyen bir ekonomik devinimi var. Bu süreç Afrika'nın kaynak pazar olma ihtimalini taşıyor. Bu potansiyeli Türkiye'ye yönlendirmek amacıyla böyle bir adım attık. Aynı zamanda Afrika kendi içerisinde de dışarıdan müşteri almak istiyor. Afrika'da büyük bir turizm hareketi, ekosistem var. Türkiye olarak sadece turizm yapmıyoruz, turizm yapan ülkelerle insan kaynağını, bilgiyi, tecrübeyi de paylaşıyoruz. Dolayısıyla Afrika'ya ürünlerimizi, bilgimizi de ihraç edebiliriz."

Türkiye'nin turizm alanındaki tecrübesinin her geçen yıl arttığını vurgulayan Meral, fuarın da hem Türk turizmine hem de Afrika turizmine katkı sağlayacağını kaydetti.

Afrika'da önemli bir turizm fuarına ev sahipliği yaparak Türkiye'nin bayrağını orada dalgalandırdıklarını dile getiren Meral, "Afrika kıtasıyla iş yapmak isteyenler için önemli bir etkinlik olacak. Bilhassa Kuzey Afrika'daki ülkelerde önemli gelişmeler var. Afrika'nın farklı zenginlikleri var, safarisi, doğal kaynakları gibi. Afrika turizminde malzeme, ekipman, insan açısından Türkiye oyun kurucu bir ülke olabilir. Türkiye'nin böyle bir potansiyeli var. Biz de naçizane bu potansiyel için köprü kurmak istiyoruz." diye konuştu.