Tenis Avrupa Başkanı Pedersen'den Antalya için 'Tenis Şehri' vurgusu

Antalya'da düzenlenen Tenis Avrupa Genel Kurulu'na katılan Tenis Avrupa Başkanı Henrik Thorsoe Pedersen, "Antalya son yıllarda tenisle birlikte anılır hale geldi ve yıllık genel toplantımızı böyle bir 'Tenis Şehri'ne getirmek bizim için büyük bir mutluluk." diyerek Türkiye'nin Avrupa'da gençlerde en fazla tenis turnuvası düzenleyen 3. ülke olduğunu söyledi.

Limak Atlantis Belek'teki Tenis Avrupa Genel Kurulu basın toplantısında, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Şafak Müderrisgil, Tenis Avrupa Başkanı Henrik Thorsoe Pedersen, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) Yönetim Kurulu Üyesi ve Almanya Tenis Federasyonu Başkanı Dietloff von Arnim yer aldı.

Tenis Avrupa Başkanı Henrik Thorsoe Pedersen, "Bugün Antalya'da Tenis Avrupa'nın 50. yıllık genel kurul toplantısını kutlarken burada sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum." diyerek "Tenis Avrupa, Avrupa Tenis Federasyonu olarak da bilinir. 1975 yılında kurulan kuruluşumuzun, Monako ve San Marino gibi küçük prensliklerden Fransa ve Büyük Britanya gibi grand slam ülkelerine kadar kıta genelinde 50 üye ülkesi bulunmaktadır." bilgisini verdi.

Organizasyon olarak görevlerinin sporun bölgede sorunsuz bir şekilde gelişmesini sağlamak, ülkeler arasında iş birliğini teşvik etmek, her yetenek ve yaştan sporcuya tenis oynama fırsatı sağlamak ve bu sporun yönetim organı olan ITF adına birtakım görevleri yerine getirmek olduğunu kaydeden Pedersen, "Antalya son yıllarda tenisle birlikte anılır hale geldi ve yıllık genel toplantımızı böyle bir 'Tenis Şehri'ne getirmek bizim için büyük bir mutluluk." dedi.

Pedersen, "Türkiye, diğer benzer ülkelere kıyasla genç sporcular için çok daha fazla turnuva düzenliyor, hatta Avrupa'da gençler için bir yılda 20 turnuva ile en çok turnuva düzenleyen ülkeler sıralamasında üçüncü sırada." şeklinde konuştu.

Tenis sporunun bazı ülkelerde daha fazla yaygınlaştırılması gerektiğini belirten Pedersen, "İzlanda'da 3 tane tenis kortu varken sadece Antalya'da 500 tane kort var. Büyük ülkeler, küçük ülkelerde tenisin gelişiminde önemli bir role ve katkıya sahip." değerlendirmesinde bulundu.

Antalya'da yarın yapılacak toplantılarda FIFA temsilcisinin de olacağını aktaran Pedersen, "FIFA ile özel bir projemiz yok ama FIFA'dan daha çok pazarlama ve sponsorluklar hakkında bilgi alacağız. FIFA ile nasıl bir iş birliği içinde olabileceğimizi konuşacağız." ifadelerini kullandı. ITF Yönetim Kurulu Üyesi ve Almanya Tenis Federasyonu Başkanı Dietloff von Arnim ise "Son 3 yılda yapılan çalışmalara göre, dünya genelinde 106 milyon tenis oyuncusu var. Bu, hepimiz için çok önemli. Tenisin yaygınlaştırılması hepimizin en önemli misyonu." dedi. Dünya genelindeki 106 milyon tenis oyuncusunun hepsinin lisanslı sporcu olmadığını belirten Von Arnim, ülke federasyonlarından alınan bilgilerle bu sayıya ulaştıklarını söyledi. Von Arnim, "Hem Türkiye hem de dünya genelinde her yıl gittikçe daha fazla tenis turnuvası düzenlendiğini görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu. TTF Başkanı Şafak Müderrisgil de "Yılda ortalama 20 Tenis Avrupa turnuvası düzenleyen Türkiye, Avrupa'da en fazla Tenis Avrupa turnuvası düzenleyen 3. ülke konumunda." dedi. Antalya'nın dünyanın en önemli tenis lokasyonlarından biri olduğunu belirten Müderrisgil, Antalya'nın "Tenis şehri" haline geldiğini söyledi. Müderrisgil, "Hepinizi Türkiye'de, bu güzel ve tarihi şehirde, Tenis Avrupa Genel Kurulu'nda ağırlamaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyoruz. Türkiye Tenis Federasyonu olarak ilk kez 1992 yılında İstanbul'da ev sahipliği yaptığımız bu önemli etkinliğe bu kez Tenis Avrupa'nın 50. yılında Antalya'da ev sahipliği yapmak bizim için büyük bir gurur kaynağıdır." diye konuştu. Tenis Avrupa'nın, tenis sporunun Avrupa'da yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi konusunda çok önemli bir rol oynadığını belirten Müderrisgil, "Türkiye, operasyonel gücü, organizasyon kapasitesi ve sahip olduğu tesislerle birçok Tenis Avrupa turnuvasına çok uzun süredir ev sahipliği yapıyor." ifadelerini kullandı. Antalya'nın yaklaşık 500 tenis kortuyla spor turizmi açısından da çok büyük bir potansiyel barındırdığını kaydeden Müderrisgil, "2024 yılında sadece Antalya'da 98 uluslararası turnuvaya ev sahipliği yaptık. Antalya'nın dünya tenisi için çok önemli bir destinasyon haline geldiğini söyleyebiliriz." diye konuştu.