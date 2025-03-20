Antalya'da hurda deposunda çıkan yangın hasara neden oldu

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, depoda hasara neden oldu.

Altınova Düden Mahallesi Sardunya Sokak'taki bir hurda deposunda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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