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        Antalya'da hurda deposunda çıkan yangın hasara neden oldu

        Antalya'nın Kepez ilçesinde hurda deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 15:07 Güncelleme: 20.03.2025 - 15:07
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        Antalya'da hurda deposunda çıkan yangın hasara neden oldu
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        Antalya'nın Kepez ilçesinde hurda deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Altınova Düden Mahallesi Sardunya Sokak'taki bir hurda deposunda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale etti.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, depoda hasara neden oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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