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        Antalya'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Antalya'nın Kepez ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 15:10 Güncelleme: 20.03.2025 - 15:10
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        Antalya'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Antalya'nın Kepez ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        O.E'nin kullandığı 07 BBB 15 plakalı otomobil, Antalya Kuzey Çevreyolu'nda aynı yönde seyreden Y.B. idaresindeki 07 CAC 690 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi, otomobilin sürücüsü O.E'nin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        İtfaiye ekibince araçtan çıkarılan O.E'nin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü ile yanında bulunan M.Ü. ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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