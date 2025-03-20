Antalya'nın yüksek kesimlerindeki yollarda karla mücadele çalışmaları sürüyor

Gödüre Yaylası'nda kar nedeniyle mahsur kalan bir aile de ekiplerce yolun açılmasıyla kurtarıldı.

İlçedeki Gödüre, Kaplanhanı ve Söğüt yayla yolları kardan temizlendi, heyelan nedeniyle çöken yolda bakım onarım ve dolgu çalışması yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler, Alanya ilçesinde ulaşımın aksamaması için kar temizleme ve yol açma çalışması yürütüyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, yüksek kesimlerinde etkili olan kar nedeniyle kapanan yollarda ekipler çalışma yapıyor.

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