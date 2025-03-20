Alanya'da park halindeki otomobil yandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Çarşı Mahallesi Kaleyolu Caddesi'nde park halinde bulunan bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.
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