Antalya Valisi Hulusi Şahin Akseki'yi ziyaret etti

Mahalle sakinleriyle de sohbet eden Şahin, ardından beraberindeki heyetle Akseki merkezde bulunan tarihi düğmeli evlerde incelemelerde bulundu.

Şahin, Sarıhacılar Mahallesi'nde restorasyonu tamamlanan tarihi Sarıhacılar Camisi'ni ziyaret ederek, Köy Muhtarı Mehmet Yıldırım ve yetkililerden bilgi aldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.